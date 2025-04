video suggerito

Ubriaco alla guida di un tir in autostrada: autista denunciato, gli ritirano la patente L'uomo è stato sorpreso mentre guidava un tir in stato di ebbrezza sull'Autostrada A16 Napoli-Canosa, in provincia di Avellino, dagli agenti della Polizia Stradale.

A cura di Valerio Papadia

Si è messo alla guida del suo tir nonostante fosse ubriaco: patente ritirata e mezzo sequestrato per un autotrasportatore, sorpreso a guidare in stato di ebbrezza sull'Autostrada A16 Napoli-Canosa. Nella fattispecie, gli agenti della Polizia Stradale di Grottaminarda, hanno intercettato il tir nel tratto di autostrada che ricade nella provincia di Avellino: i poliziotti sono intervenuti per un caso fortuito, un'avaria che ha coinvolto il mezzo pesante, costringendo il conducete a fermarsi sulla carreggiata.

Gli agenti della Polizia Stradale, giunti sul posto, hanno immediatamente potuto constatare lo stato dell'autista del tir, che mostrava evidenti segni di ubriachezza: sottoposto dunque all'alcol test, l'autotrasportatore è risultato con un tasso alcolemico nel sangue ben oltre i limiti consentiti dalla legge. Pertanto, al termine del controllo, gli agenti hanno proceduto a ritirare la patente dell'autotrasportatore, che è stato anche denunciato alla competente Autorità Giudiziaria; il tir, infine, è stato posto sotto sequestro.