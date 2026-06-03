Suora guida contromano sull’autostrada Napoli-Salerno: stava ascoltando il Rosario in radio e non se n’era accorta

La suora è stata soccorsa da due poliziotti, che l’hanno intercettata e hanno fermato la corsa contromano della sua automobile.

Una suora (immagine di repertorio)

Una tragedia evitata soltanto grazie alla prontezza di spirito di due agenti della Polizia di Stato oggi, mercoledì 3 giugno, sull'autostrada Napoli-Salerno, dove una suora ha percorso un tratto contromano, mettendo a repentaglio la sua incolumità e quella degli altri automobilisti. Nella tarda mattinata odierna, la Fiat Panda guidata dalla suora ha imboccato contromano la corsia che conduce a Napoli; sulla corsia opposta, proprio in quel momento, si è trovata a transitare un'auto civetta della Polizia di Stato, con a bordo il sovrintendente capo Gabriele Ragucci e il primo dirigente Dario Mongovì, che hanno notato subito la manovra pericolosa della suora e, grazie a sirena e lampeggiante, hanno allertato gli altri automobilisti.

I due poliziotti, poi, si sono precipitati all'inseguimento dell'utilitaria e, dopo alcuni tentativi, sono riusciti a fermarla: grande deve essere stato lo stupore dei due agenti quando si sono accorti che, alla guida della Panda, c'era una suora; la donna, in stato confusionale, stava ascoltando il Rosario alla radio e non si è accorta di nulla. I due poliziotti hanno allertato subito i soccorsi: sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale, il personale di Anas e i sanitari del 118, ai quali la suora è stata affidata per ricevere tutte le cure del caso.