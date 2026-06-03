Suora guida contromano sull’autostrada Napoli-Salerno: stava ascoltando il Rosario in radio e non se n’era accorta
Una tragedia evitata soltanto grazie alla prontezza di spirito di due agenti della Polizia di Stato oggi, mercoledì 3 giugno, sull'autostrada Napoli-Salerno, dove una suora ha percorso un tratto contromano, mettendo a repentaglio la sua incolumità e quella degli altri automobilisti. Nella tarda mattinata odierna, la Fiat Panda guidata dalla suora ha imboccato contromano la corsia che conduce a Napoli; sulla corsia opposta, proprio in quel momento, si è trovata a transitare un'auto civetta della Polizia di Stato, con a bordo il sovrintendente capo Gabriele Ragucci e il primo dirigente Dario Mongovì, che hanno notato subito la manovra pericolosa della suora e, grazie a sirena e lampeggiante, hanno allertato gli altri automobilisti.
I due poliziotti, poi, si sono precipitati all'inseguimento dell'utilitaria e, dopo alcuni tentativi, sono riusciti a fermarla: grande deve essere stato lo stupore dei due agenti quando si sono accorti che, alla guida della Panda, c'era una suora; la donna, in stato confusionale, stava ascoltando il Rosario alla radio e non si è accorta di nulla. I due poliziotti hanno allertato subito i soccorsi: sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale, il personale di Anas e i sanitari del 118, ai quali la suora è stata affidata per ricevere tutte le cure del caso.