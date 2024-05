Furto nel bar di via Petrarca: ladri rompono la saracinesca e rubano la cassa: “Tutto per 100 euro” Il furto nella notte del 14 maggio in una manciata di minuti. I ladri entrano a volto coperto e portano via l’incasso dal registratore. Ripresi dalle telecamere. C’è la denuncia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Furto al bar di via Petrarca a Posillipo. Il ladri forzano la saracinesca, si infilano all'interno del locale e portano via il cassettone del registratore di cassa. Danni ingenti al locale, per un magro bottino. All'interno, infatti, c'erano circa 100 euro. Il raid è avvenuto nella notte tra martedì 14 e mercoledì 15 maggio scorsi, attorno alle 4,00. Il tutto è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza che sono presenti nella zona. L'amara sorpresa al risveglio, il mattino dopo, per i titolari della caffetteria di Posillipo, più del denaro sottratto, pesa l'importo dei danni alla saracinesca e all'ingresso del locale che dovranno essere riparati. "Posillipo è il salotto buono di Napoli – commenta amaramente l'avvocato Gennaro Demetrio Paipais, che difende i titolari vittime del furto – Purtroppo si assiste sempre più spesso ad episodi di violenza nei confronti di onesti cittadini. È urgente una task force sicurezza a Posillipo".

"Hanno scassinato la saracinesca e hanno portato via la cassa"

I titolari del bar caffetteria di via Petrarca hanno sporto regolare denuncia alle forze dell'ordine, che stanno indagando per rintracciare e identificare i responsabili del furto. I due ladri, come si vede nelle immagini riprese dalle telecamere, hanno agito in una manciata di minuti, con i volti travisati da cappucci. "Si sono avvicinati con circospezione al bar – riprende Paipais – hanno scassinato la saracinesca e si sono infilati al di sotto, dopo averla aperta. All'interno del locale, poi, sono riusciti a sottrarre il cassettone del registratore di cassa, portando via l'incasso e si sono dileguati".