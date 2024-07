Una baracca con cassa e bar, lido abusivo scoperto sulla spiaggia a Castellammare: sequestrati lettini e ombrelloni

video suggerito

A cura di Valerio Papadia

Controlli mirati proprio alla verifica di eventuali attività abusive in spiaggia quelli messi in campo dai carabinieri a Castellammare di Stabia, nella provincia di Napoli. I militari dell'Arma – in collaborazione con la Capitaneria di Porto e la Polizia Municipale – hanno controllato le aree demaniali sulla costa: ed è lì, in spiaggia, che hanno scoperto un lido completamente abusivo.

Un uomo di 63 anni del posto, infatti, aveva costruito un gabbiotto che fungeva da cassa e da bar sulla spiaggia: i militari dell'Arma hanno pertanto posto sotto sequestro la costruzione, oltre a 16 lettini, 4 sdraio, 15 ombrelloni e sedie di plastica; il materiale sequestrato è stato affidato alla Polizia Municipale. Il 63enne è stato denunciato alla competente Autorità Giudiziaria.

Un uomo arrestato per droga a Castellammare

I controlli dei carabinieri a Castellammare di Stabia hanno riguardato anche il traffico di stupefacenti. Nel Rione Savorito, i militari della locale compagnia, insieme allo Squadrone Eliportato Cacciatori di Calabria, hanno arrestato un uomo di 44 anni per detenzione di droga ai fini di spaccio: durante una perquisizione, i carabinieri hanno rinvenuto 100 bustine di marijuana e 33 dosi di cocaina.