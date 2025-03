video suggerito

Furto in casa nel Napoletano, ladro via con 50 litri d’olio d’oliva e luci di Natale I carabinieri hanno arrestato un 48enne a Sant’Antonio Abate (Napoli): è stato individuato come autore di un furto di olio e luci di Natale avvenuto in un’abitazione a dicembre. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Nico Falco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il ladro, volto coperto, si è infilato di notte nel deposito di un'abitazione di Sant'Antonio Abate, in provincia di Napoli, dopo aver scavalcato il cancello. E, una volta dentro, ha arraffato probabilmente quello che gli capitava a tiro, senza pensarci troppo: nel bottino una tanica di olio di oliva da 50 litri, un motore per materasso antidecubito e alcune serie di lampadine per le decorazioni di Natale. Furto ricostruito dai carabinieri, che hanno stretto le manette ai polsi di un 49enne del posto, già pregiudicato per vari reati e sottoposto alla libertà vigilata; l'uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari.

Il furto risale alla notte del 4 dicembre 2024, è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza del padrone di casa. Nel video si vede un uomo che scavalca il cancello, entra nel deposito e poco dopo torna verso la strada con la tanica tra le mani. Identificazione non immediata, perché il ladro aveva il volto parzialmente coperto da un cappello, ma le indagini hanno portato i militari della stazione locale verso il 48enne, già noto alle forze dell'ordine per furto, rapina, evasione, cessione di stupefacenti e ricettazione e sottoposto alla libertà vigilata perché ritenuto socialmente pericoloso.

Nel corso della perquisizione è stata trovata una tanica che corrispondeva alle descrizioni fornite dalla vittima per diversi particolari. La tanica d'olio è sicuramente la cosa di maggior valore portata via quella notte: con un prezzo di mercato di poco superiore ai 10 euro, quei 50 litri potevano essere rivenduti facilmente per qualche centinaio di euro. L'arresto è scattato questa mattina, 14 marzo: i carabinieri di Sant'Antonio Abate hanno eseguito l'ordinanza, emessa dal gip del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura locale, sottoponendo l'uomo ai domiciliari.