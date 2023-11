Furto alla Farmacia San Ciro di Cavalleggeri d’Aosta: vetrina spaccata, rubata la cassa Furto alla farmacia San Ciro di Cavalleggeri d’Aosta: vetrina spaccata, ladri in fuga con la cassa continua.

A cura di Giuseppe Cozzolino

La vetrata della Farmacia San Ciro questa mattina- Foto Fanpage.it

Furto nella notte nella Farmacia San Ciro di Cavalleggeri d'Aosta, nella zona occidentale di Napoli: ignoti hanno spaccato la vetrina e hanno portato via la cassa continua dai locali. Sulla vicenda indagano i carabinieri: questa mattina, la farmacia ha riaperto regolarmente, mentre si procedeva alla sostituzione della vetrina. Gli inquirenti stanno cercando eventuali immagini di videosorveglianza presenti in zona che possano aver ripreso qualcosa di utile per le indagini. Inizialmente, il forte rumore del vetro spaccato aveva fatto pensare ad una bomba carta esplosa davanti alla farmacia: invece si trattava di un furto aggravato con la tecnica della cosiddetta "spaccata", diventando particolarmente "popolare" nei colpi dell'ultimo periodo in tutta Napoli.

La vetrata della Farmacia San Ciro a Cavalleggeri d'Aosta questa mattina- Foto Fanpage.it

Nel pomeriggio di ieri vi era stato un altro colpo, stavolta fallito, che era avvenuto dall'altra parte di Napoli, nel quartiere di Materdei: alcuni ignoti avevano provato a sradicare il bancomat di Poste Italiane in largo Corigliano, ma il colpo era fallito anche grazie all'arrivo di diverse volanti di polizia. Traffico rapidamente in tilt in tutta la zona dovuto alle indagini e i rilievi delle forze dell'ordine.