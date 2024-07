video suggerito

Armi, proiettili, taser, targhe false: la scoperta nei vani ascensori del Bronx di Caivano Non solo nel Bronx di Caivano: trovate armi e proiettili anche in un muro nel Rione De Gasperi di Ponticelli. I carabinieri sequestrano tutto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

I proiettili sequestrati a Caivano

Armi e proiettili, ma anche strumenti utilizzati dagli spacciatori di droga, targhe false e perfino alcuni taser: tutti nascosti nei vani degli ascensori delle palazzine popolari. Questo il bilancio di una notte movimentata fatta di perquisizioni e sequestri da parte delle forze dell'ordine nel rione Bronx di Caivano, nell'ambito di diversi controlli messi in piedi dai carabinieri caivanesi, che come sempre hanno posto particolare attenzione ai cosiddetti "spazi comuni", spesso utilizzati proprio per nascondere di tutto. E anche stavolta la ricerca ha portato a diversi risultati. Alle operazioni hanno preso parte anche le aliquote Pronto Impiego del comando provinciale di Napoli.

Nel dettaglio, i militari dell'Arma hanno trovato dieci cartucce 9×21, due tirapugni e quattro targhe in carta stampata a colori, con ogni probabilità utilizzate per coprire le targhe "pulite" durante qualche atto criminale. Ma non solo: sono stati trovati anche due dissuasori elettrici, simili ai taser, cinquanta munizioni a salve ed un bilancino di precisione. Tutto era stato nascosto nei vani ascensori e, analogamente, tutto è stato posto sotto sequestro da parte dei carabinieri.

Mentre i carabinieri di Caivano setacciavano il Bronx cittadino, poco distante, nel Rione De Gasperi del quartiere napoletano di Ponticelli, avveniva un'operazione simile: i militari dell'arma hanno trovato di tutto nascosto addirittura in un muro appena rialzato, il cui cemento era ancora fresco, all'interno di un solaio del Lotto 2: due pistole con matricola abrasa perfettamente funzionanti, di cui una calibro 9×21 e una 7×75, oltre a nove proiettili e 85 grammi di marijuana. Tutte le armi verranno sottoposte ad accertamenti balistici, per capire se possano essere state utilizzate in vicende di cronaca, magari anche recentemente.

Le armi recuperate a Ponticelli