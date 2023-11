Tentano di rubare il bancomat delle Poste a Materdei, arriva la Polizia Ignoti hanno provato a rubare lo sportello bancomat delle Poste Italiane a Materdei, a Napoli. Il colpo “salta” per l’arrivo della Polizia, traffico in tilt.

Alcuni ignoti hanno provato a portare via lo sportello bancomat delle Poste Italiane di Largo Corigliano, nel cuore del quartiere napoletano di Materdei. La polizia è arrivata poco dopo sul posto, prima che i malviventi riuscissero nel loro tentativo. Tante le persone che sono scese in strada per capire il via vai delle forze dell'ordine a cosa fosse dovuto: il tentato furto è comunque saltato. Traffico rapidamente in tilt e strada chiusa per consentire le operazioni degli agenti di polizia, che stanno già indagando per dare un nome e un volto ai responsabili.

Un tipo di colpo, quello del furto dell'intero bancomat, particolarmente diffuso soprattutto nell'ultimo periodo, con i ladri che "sradicano", letteralmente, lo sportello e lo portano via con un furgoncino per poi aprirlo "comodamente" in un secondo momento, e dunque agire nel minor tempo possibile in strada, dove è più probabile la presenza di telecamere o di passanti che possano far andare male il colpo. Ma stavolta qualcosa è andato storto, e le forze dell'ordine sono riuscite ad intervenire in tempo utile per far saltare il tutto. Proprio nella mattinata di oggi invece, in un'altra operazione stavolta dei carabinieri, era stata sgominata la "banda del buco", che aveva terrorizzato i negozi di Chiaia, sbucando dai pavimenti approfittando del sottosuolo partenopeo, particolarmente "vuoto" e dunque adatto a spostamenti di persone, talvolta anche numerose, senza essere visti. Un fenomeno quest'ultimo tipico di Napoli: in era alto medievale, era capitato che venisse fatto passare nel sottosuolo un intero esercito (entrando dall'antico acquedotto romano), permettendo così di "saltare" tutte le difese cittadine e conquistare la città dall'interno.