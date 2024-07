video suggerito

La “banda del buco” stava preparando il colpo: carabinieri trovano tunnel sotto le poste a Giugliano Un tunnel scavato nelle fogne per arrivare direttamente nell’ufficio postale a Giugliano, nella provincia di Napoli: questa la scoperta effettuata stamattina dai carabinieri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

La "banda del buco" stava evidentemente per entrare in azione: questa mattina, venerdì 19 luglio, a Giugliano, nella provincia di Napoli, i carabinieri hanno scoperto un tunnel nelle fogne che, se completato, avrebbe portato i malviventi direttamente nell'ufficio postale locale. I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile sono intervenuti in via I Maggio, dove sorge l'ufficio, poiché era stato rilevato uno scavo sotterraneo. Ispezionando un tombino in prossimità delle poste, i carabinieri hanno scoperto una trave in legno a copertura dell'ingresso delle fogne e, su una delle pareti, un piccolo foro, forse un primo test di scavo.

A circa 30 metri, però, in un secondo tombino, i militari dell'Arma, unitamente agli incaricati del Comune di Giugliano, hanno trovato un tunnel lungo 20 metri e dal diametro di 90 centimetri: la galleria, se ultimata, avrebbe condotto i malviventi dalle fogne fino all'ufficio postale; pertanto, il tunnel è stato cementato. I carabinieri hanno avviato le opportune indagini per fare piena luce sulla vicenda.