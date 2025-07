Cosmetici con sostanze cancerogene sequestrati dalla Finanza tra Napoli e provincia

Prodotti cosmetici nazionali ed internazionali contenenti sostanze pericolose per la salute sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Napoli in diversi negozi di vendita all'ingrosso e al dettaglio tra il capoluogo partenopeo e la provincia. Prodotti contenenti il lilial, ovvero la sostanza buthylphenyl methylpropional che da tempo fa parte delle CMR, ovvero quelle sostanze e preparati considerati cancerogeni, mutageni e tossici per la riproduzione. Al termine dell'operazione, quindi persone sono state segnalate alle Autorità competenti.

Oltre due milioni gli articoli sequestrati: l'operazione delle Fiamme Gialle è partita anche attraverso il monitoraggio delle normali piattaforme di social network. Tra i prodotti sequestrati, oltre a cosmetici pericolosi, ci sono anche bigiotteria e giocattoli che, seppur con noti marchi di fabbrica, personaggi di cartoni animanti e famose serie tv, oltre ad articoli religiosi, erano tutti contraffatti. Questo oltre ai già citati prodotti cosmetici pericolosi per la salute. Alla fine delle operazioni, sono state denunciate 9 persone per i reati di contraffazione e per violazioni in materia di sicurezza dei prodotti, nonché sono stati segnalati 6 soggetti alla locale Camera di Commercio, per le previste sanzioni amministrative, per un massimo di 30.000 euro. Le operazioni della Finanza continueranno anche nei prossimi giorni.