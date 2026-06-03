Automobilista fa rifornimento e si rompe il motore: sequestrati 2mila litri di gasolio adulterato a Benevento

La Guardia di Finanza ha sequestrato oltre 2mila litri di gasolio in un distributore di Benevento: era adulterato. Denunciato per frode il gestore dell’impianto.

Controlli della Guardia di Finanza, immagine di repertorio

Aveva fatto rifornimento presso un distributore di carburante di Benevento e, subito dopo, l'automobile aveva cominciato a dare problemi. Quando era andato in officina, il verdetto del meccanico: motore danneggiato. Parte da questo episodio il controllo effettuato dalla Guardia di Finanza di Benevento, che si è concluso col sequestro di oltre 2mila litri di carburante e la denuncia per il titolare dell'impianto.

Il controllo è stato svolto, nell'ambito delle ispezioni disposte dal Comando Provinciale tra capoluogo e provincia, proprio a seguito della segnalazione dell'automobilista che, ipotizzando un nesso tra il rifornimento appena effettuato e i danni riscontrati al motore del suo veicolo, aveva contattato il 117 raccontando la situazione. Le Fiamme Gialle hanno quindi effettuato un controllo nel settore accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi presso l'attività commerciale e hanno prelevato dei campioni di carburante che sono stati poi analizzati presso il Laboratorio chimico dell'Agenzia delle Dogane.

E, a quel punto, dalle verifiche è arrivata la conferma dei sospetti: il gasolio contenuto in uno dei serbatoi aveva un punto di infiammabilità basso, segno che probabilmente è stato mescolato con altre sostanze o diluito e che, in ogni caso, non è più conforme all'uso per autotrazione. Complessivamente sono stati sequestrati 2.537 litri di gasolio, per un valore economico pari a 5mila euro; l'importo relativo all'imposta non versata corrisponde, invece, a 1.200 euro. Il titolare dell'impianto è stato denunciato per i reati di frode in commercio e sottrazione al pagamento delle accise.