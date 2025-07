Una piantagione di marijuana hi-tech in una villa di Giugliano scoperta dai carabinieri

Una serra hi-tech scoperta all'interno di una villa di Giugliano in Campania, in provincia di Napoli: una villa trasformata in serra hi-tech ed alimentata dalla corrente elettrica pubblica, tramite un allaccio abusivo. L'hanno scoperta i carabinieri della locale stazione assieme ai colleghi di Licola, durante un normale servizio di controllo del territorio, durante il quale avevano fermato un uomo alla guida di un'automobile. Questi, un 63enne di Marano di Napoli e già noto alle forze dell'ordine, aveva con sé 63 grammi di marijuana e 2 di cocaina. A quel punto è scattato però un controllo supplementare nella sua abitazione maranese, dove è avvenuta la scoperta.

Si trattava infatti di una villetta di due piani dove, se al piano terra non c'era nulla, al piano superiore c'era invece di tutto: tre stanze divise per semina, coltivazione ed essicazione, con quattro sofisticate strutture grownbox, provviste di lampade ad alta efficienza, fertilizzanti ed altro materiale per la coltivazione. Alla fine c'è voluta tutta la notte per controllare tutta la villetta: al termine dell'operazione, sequestrate 98 piante di marijuana di circa 80 centimetri per un peso complessivo di 25 chili, più altri 350 grammi di marijuana già pronta per la vendita al dettaglio. Distrutte sul posto 40 piante in fase di germogliazione, sequestrando anche 2.317 euro in contanti, ritenuti il provento della vendita di marijuana. Serra che veniva alimentata dalla corrente elettrica pubblica, con un allaccio abusivo. Sequestrato l'intero immobile, pari a circa 200 metri quadrati. Il 63enne, arrestato, è ora in carcere in attesa di giudizio.