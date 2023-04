Furti in metro a Napoli, borseggiatori ripresi in video ma salvi: manca la denuncia Per una decina di furti avvenuti nella stazione Cavour della metro non si è potuto procedere: i borseggi ricostruiti ma manca la denuncia delle vittime.

A cura di Nico Falco

Gli indagati ripresi nella stazione metro Cavour

Quei furti sono stati ricostruiti totalmente: chiaro il fatto, chiaro anche l'autore. Qualche volta i borseggiatori sono stati anche ripresi da cittadini, che hanno consegnato i video alle forze dell'ordine. Ma non si può procedere: manca la denuncia della vittima. Particolare che emerge dall'ordinanza sulla banda responsabile di furti e rapine nella stazione Cavour della Linea 2 della metro di Napoli, e che ha portato all'arresto di due persone; allo stesso gruppo sono attribuibili un'altra decina di episodi, che resteranno però impuniti in quanto non è stata sporta querela.

Le manette sono scattate oggi, al termine di indagini condotte dai Carabinieri e dalla Polizia Ferroviaria e coordinate dalla Procura (sostituto procuratore Vincenzo Marra); la misura cautelare in carcere è stata eseguita per Francesco Ziccardi, 55 anni, ed Enzo De Ponte, 39 anni. Per gli investigatori Ziccardi, che già negli anni scorsi era stato in più occasioni arrestato proprio per furti nella stazione Cavour, sarebbe stato a capo del gruppo, che sarebbe composto da almeno altre quattro persone. Alcuni dei complici sono stati anche individuati (e risultano indagati nel procedimento), ma nei loro confronti non è stato possibile emettere la misura cautelare per l'assenza della denuncia; è il caso di un furto ripreso dalla videosorveglianza della stazione Cavour il 1 dicembre scorso: nelle immagini si vedono uno degli arrestati e un complice che accerchiano un uomo di fronte alla biglietteria automatica e gli sfilano qualcosa delle tasche.

Gli altri quattro presunti borseggiatori sono tutti indagati per lo stesso tipo di reati contestati ai due borseggiatori finiti in cella; secondo gli investigatori ad entrare in azione sarebbero stati principalmente Ziccardi e De Ponte, mentre gli altri della banda avrebbero avuto anche il compito di scegliere le vittime da derubare.