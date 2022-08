Furgone si capovolge, ragazza di 20 anni di Benevento muore in un incidente in Svizzera L’incidente stradale si è verificato sull’Autostrada A2, nel territorio di Gnosca: la 20enne si trovava a bordo di un furgone, che si è ribaltato; ferito un’altra persona che si trovava a bordo.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Lutto a Benevento per la morte di una giovane di soli 20 anni, residente nella città sannita – della quale non sono ancora state rese note le generalità – morta in Svizzera in seguito a un incidente stradale che si è verificato nel pomeriggio di ieri, domenica 28 agosto. Il terribile incidente si è verificato sull'Autostrada A2, che attraversa tutto il Paese, da Basilea a Chiasso, nel territorio di Gnosca: stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto, il furgone sul quale si trovava la 20enne, per cause che sono ancora in corso di accertamento, si è improvvisamente ribaltato mentre percorreva la corsia di sorpasso.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorritori della Croce Verde di Bellinzona, che purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della 20enne; nell'incidente è rimasta ferita anche un'altra persona che si trovava a bordo del furgone, mentre tutti gli altri occupanti sono rimasti illesi. Sul luogo dell'incidente sono arrivati anche gli agenti della polizia cantonale e quelli della polizia comunale di Bellinzona, che hanno effettuato tutte le indagini del caso per determinare con precisione la dinamica dell'incidente, ancora da chiarire: secondo una prima ricostruzione il furgone, guidato da un giovane di 22 anni della provincia di Rieti, ha dapprima sbandato verso destra, per poi finire sulla corsia di sorpasso e ribaltarsi. Il tratto dell'autostrada interessato dall'incidente è stato chiuso per diverse ore, provocando notevoli rallentamenti alla circolazione automobilistica.