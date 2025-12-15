Fuochi d’artificio davanti la Tour Eiffel per un documentario sul Napoli: denunciato youtuber francese

Uno spettacolo di fuochi d'artificio sulla spianata del Trocadero a Parigi, davanti alla Tour Eiffel, per promuovere il suo documentario sul Napoli: l'idea di Loris Giuliano, uno youtuber francese da 2 milioni di follower solo sul canale video oggi di proprietà di Google, gli è costata però cara, perché a quanto pare non aveva l'autorizzazione. E così le forze dell'ordine francesi hanno aperto un'indagine per "messa in pericolo della vita altrui" nei suoi confronti. Loris Giuliano, quasi 2 milioni di follower su YouTube e un altro milione su Instagram, ha caricato proprio durante lo spettacolo di fuochi d'artificio il suo documentario dedicato alla squadra partenopea e in poche ore è già a quota 800mila visualizzazioni.

Loris Giuliano, popolare content creator francese, nato a Montpellier il 16 aprile del 1994 e di chiare origini napoletane, è da sempre tifoso del Napoli: nel video in cui "lancia" il suo documentario sul Napoli si trova sulla spianata del Trocadero, con la Torre Eiffel sullo sfondo, in abito nero e la locandina del documentario. Improvvisamente, partono i fuochi d'artificio, tra lo stupore di residenti e turisti, che si fermano a immortalare tutto. Lo stesso Giuliani poi esprime tutta la sua gioia nel video, prima di pubblicare contestualmente il documentario sul suo canale YouTube. Tuttavia, il XVI arrondissement di Parigi ha fatto sapere al quotidiano Le Parisien che l'evento non sarebbe stato autorizzato: e così nei confronti del popolare content creator francese è scattata l'indagine per "messa in pericolo della vita altrui", come da legislatura francese.