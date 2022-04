Trasporto pubblico a Napoli

Funicolare di Mergellina riapre martedì 19 aprile dopo 2 anni di stop per mancanza di personale Necessari nuovi collaudi per la ripartenza dopo uno stop così lungo. Il Comune: “Bruciati i tempi, doveva riaprire in estate”

A cura di Pierluigi Frattasi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Trasporto pubblico a Napoli ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La Funicolare di Mergellina riapre martedì 19 aprile 2022 dopo due anni di stop, dovuto alla mancanza di personale. L'impianto che collega via Manzoni a Mergellina effettuerà la sua prima corsa alle 9,30. Contemporaneamente sarà sospesa la navetta bus 621, che l'Anm aveva allestito in sostituzione della funicolare ferma. Ad annunciare la riapertura l'assessore ai lavori pubblici e ai trasporti Edoardo Cosenza: "Abbiamo lavorato costantemente in questi mesi per riaprire questo importante collegamento collinare. Con un produttivo confronto con i lavoratori siamo riusciti ad anticipare l'apertura che inizialmente era prevista in estate. Prosegue lo sforzo della Giunta Manfredi per dare agli utenti un servizio di trasporto pubblico all'altezza di una grande capitale europea come Napoli". Il 30 settembre prossimo, invece, è prevista la chiusura della Funicolare di Chiaia, per circa 8 mesi, per la manutenzione ventennale.

Fatti nuovi collaudi per ripartire

Il Comune spiega in una nota che sono state "effettuate positivamente tutte le verifiche richieste dall'Agenzia Nazionale sulla Sicurezza Ferroviaria" e sono stati "realizzati i necessari lavori di manutenzione, la Funicolare può così aprire in piena sicurezza, grazie alle nuove assunzioni di personale specializzato ed in base ad un accordo sindacale".

Per il sindaco Gaetano Manfredi, "c'è stato un grande impegno per riapre la Funicolare di Mergellina chiusa da più di due anni, tempo che ha determinato anche la necessità di dover rifare tutti i collaudi e di avere una nuova autorizzazione all'esercizio dal ministero dei Trasporti". Poi, aggiunge: "è stato un percorso lungo che è stato completato e abbiamo preso nuovo personale".

"Pasqua senza metro colpa della vecchia amministrazione"

L'assessore Cosenza è anche entrato nel merito del mancato accordo per i prolungamenti pomeridiani di metropolitane e funicolari la domenica di Pasqua, 17 aprile, come anticipato da Fanpage.it. Per l'assessore della giunta Manfredi, "lavoriamo con il bilancio della precedente amministrazione che ha dovuto operare dei tagli perché in pre-dissesto e per un litigio con la Regione. La Giunta Manfredi sarà eventualmente responsabile di un sotto finanziamento e di un mal funzionamento – prosegue Cosenza – solo dopo aver approvato il bilancio e dunque da fine maggio 2022".

Riaperto il passaggio Cavour Linea 1-2

Cosenza, nel ricordare che oggi si riapre il passaggio di collegamento di piazza Cavour tra metro linea 1 e linea 2, ha riferito di aver avuto "vari incontri sindacali, sebbene non volessi perché ritengo che non debba essere l'assessore a svolgere queste attività perché ritengo inappropriato scavalcare i ruoli, ma l'ho fatto per dimostrare che la Giunta è vicina ai lavoratori. Ma nonostante ciò non ho ottenuto l'estensione del servizio su ferro nel giorno di Pasqua". Oggi, intanto, la metro Linea 1 anticipa la chiusura alle 21,38 da Piscinola e alle 22,04 da Garibaldi per le prove dei treni nuovi.