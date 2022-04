Trasporto pubblico a Napoli

Pasqua 2022 a Napoli senza metro e funicolari dopo le 13: “Turisti e cittadini lasciati a piedi” Simeone: “Rispetto agli scorsi anni nessun cambiamento. Cittadini lasciati a piedi a Pasqua”

A cura di Pierluigi Frattasi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Trasporto pubblico a Napoli ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Metro Linea 1 e funicolari ferme il pomeriggio di Pasqua 2022, domenica 17 aprile. Non c'è l'accordo tra l'Anm e i sindacati dei lavoratori sui prolungamenti per le corse aggiuntive della giornata di Pasqua. Dopo la fumata nera dell'8 aprile, anticipata da Fanpage.it la scorsa settimana, anche l'incontro di ieri si è chiuso con un nulla di fatto. L'azienda dei trasporti aveva lanciato un ultimatum per firmare l'accordo entro il 12 aprile. Ma il tavolo è saltato, lasciando a piedi migliaia di napoletani e di turisti nel giorno di festa. In strada, il pomeriggio di Pasqua, ci saranno solo i bus. Oggi, intanto, la metro Linea 1 ha sospeso il servizio da Dante a Garibaldi a causa del guasto di un treno. Sulla tratta Piscinola-Dante si circola regolarmente.

Ma cosa prevede la proposta dell'Anm per le corse aggiuntive di Pasqua?

Leggi anche Sviene e cade sui binari della metro ai Colli Aminei, si ferma la Linea 1

Metro Linea 1

Per la metro Linea 1 saranno in servizio solo 6 treni. Farà la prima corsa alle 6, le ultime da Garibaldi alle 12,32 e da Piscinola 12,58. Anm aveva invece proposto di fare solo una sospensione, domenica 17, dalle ore 13,30 alle 17,00, per poi proseguire il servizio fino alla chiusura alle 23. Senza l'accordo, invece, i treni si fermeranno dopo le 13. Lunedì in Albis, 18 aprile, invece, si osserverà l'orario festivo, sempre con 6 treni e 142 corse.

Funicolari

La proposta per le funicolari presentata ai sindacati è molto simile. La Funicolare Centrale e quella di Chiaia, se si raggiungerà l'accordo, dovrebbero essere aperte dalle 7 alle 13,30 e dalle 16,30 alle 23,30. Con sospensione, quindi, solo dalle 13,30 alle 16,30. La Funicolare di Montesanto, invece, chiuderà alle 13,00, e non sono previste altre corse dopo.

Bus e filobus

Bus e filobus garantiranno il servizio festivo con sospensione tra le ore 13,30 e le 16,00.

Simeone: "Assurdo domenica di Pasqua senza metro"

"Ci risiamo – commenta a caldo Nino Simeone, presidente della commissione Trasporti – Adesso mi aspetto un intervento "risolutivo" da parte dell'assessore ai trasporti del Comune di Napoli, altrimenti non è cambiato niente rispetto agli anni passati. Mi auguro che qualcuno si assuma la responsabilità di questa pessima figura che rischiamo di fare con i tantissimi turisti provenienti da tutto il mondo, ma soprattutto nei confronti dei cittadini napoletani che non potranno utilizzare i mezzi pubblici per muoversi durante la Pasqua in questa meravigliosa città. Sono certo che il Sindaco condividerà questo mio pensiero e spero che azienda e assessore recuperino in "zona cesarini".