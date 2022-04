Trasporto pubblico a Napoli

Pasqua 2022 a Napoli, metro, bus e funicolari fermi dopo le 13: salta il patto sugli orari prolungati Ultimatum dell’Anm agli autisti: firma entro il 12 aprile o saltano i prolungamenti pomeridiani di Pasqua di metro, bus e funicolari Centrale e Chiaia.

A cura di Pierluigi Frattasi

Metro Linea 1, bus e funicolari a rischio stop nel pomeriggio di Pasqua 2022, domenica 17 aprile. Non c'è l'accordo tra l'Anm e i sindacati dei lavoratori. Il tavolo convocato oggi per stabilire gli incentivi per autisti e macchinisti per le corse aggiuntive della giornata di Pasqua, infatti, si è chiuso con una fumata nera. L'azienda dei trasporti ha lanciato un ultimatum: se non si firmerà l'accordo entro il 12 aprile prossimo, i prolungamenti di Pasqua salteranno. Il rischio, quindi, è che i mezzi pubblici si fermino attorno alle ore 13, lasciando a piedi migliaia di napoletani e di turisti nel giorno di festa.

Ma cosa prevede la proposta dell'Anm per le corse aggiuntive di Pasqua?

Metro Linea 1

Per la metro Linea 1 saranno in servizio solo 6 treni. La proposta dell'Anm è di fare solo una sospensione, domenica 17, dalle ore 13,30 alle 17,00, per poi proseguire il servizio fino alla chiusura alle 23. Senza l'accordo, invece, i treni si fermerebbero dopo le 13. Lunedì in Albis, 18 aprile, invece, si osserverà l'orario festivo, sempre con 6 treni.

Funicolari

La proposta per le funicolari presentata ai sindacati è molto simile. La Funicolare Centrale e quella di Chiaia, se si raggiungerà l'accordo, dovrebbero essere aperte dalle 7 alle 13,30 e dalle 16,30 alle 23,30. Con sospensione, quindi, solo dalle 13,30 alle 16,30. La Funicolare di Montesanto, invece, chiuderà alle 13,00, e non sono previste altre corse dopo.

Bus e filobus

Per bus e filobus, la proposta è quella di garantire il servizio festivo con sospensione tra le ore 13,30 e le 16,00.

Ascensori

Gli ascensori dovrebbero chiudere alle 13,00 e non sono previsti prolungamenti di orari.