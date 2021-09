Funicolare di Chiaia, si ferma 8 ore venerdì 24 settembre: nuove ispezioni sulla sicurezza

Trasporto pubblico a Napoli

A cura di Pierluigi Frattasi

Si fermerà per 8 ore la Funicolare di Chiaia nella giornata di venerdì prossimo, 24 settembre 2021. L'impianto che collega via Cimarosa al Vomero con Parco Margherita-piazza Amedeo, sospenderà il servizio di trasporto pubblico dalle 10 del mattino alle ore 18 del pomeriggio, per consentire le verifiche tecniche sull'impianto. Lo comunica l'Anm, l'azienda della mobilità cittadina del Comune di Napoli, che si scusa con gli utenti per il disagio.

Si tratta del secondo stop nel giro di una decina di giorni per la Funicolare di Chiaia, che si è fermata anche la scorsa settimana (mercoledì 15 settembre) per consentire il sopralluogo degli ispettori del ministero dei Trasporti. Le visite dei tecnici esperti sono finalizzate ad ottenere la proroga della chiusura per la manutenzione ventennale. Il termine ultimo scadrà il 30 settembre prossimo, ma il bando per i lavori è andato a vuoto. Per questo motivo, se non arriverà la proroga, la funicolare chiuderà a tempo indefinito, fino al completamento della nuova gara che il Municipio sta preparando. La manutenzione ventennale dell'impianto è scaduta nel 2017. Da allora, la Funicolare continua ad esercitare il servizio con proroghe annuali. Questa volta però ottenere la proroga potrebbe essere più difficile, dopo l'incidente alla Funivia del Mottarone e le verifiche tecniche sulla sicurezza e sulle manutenzioni degli impianti a fune oggi sono ancora più stringenti.

Il bando per la manutenzione fatto dal Comune, intanto, a febbraio è andato a vuoto. Si era presentata una sola ditta, la Leitner, che poi si è tirata indietro. Il Municipio farà una nuova gara, mettendo più soldi. "Per consentire l’esecuzione di verifiche e prove tecniche dell’autorità di controllo sull’impianto – afferma l'Anm in una nota – venerdì 24 Settembre sospendiamo il servizio con ultima corsa al pubblico delle ore 10.00 per riprendere con la prima corsa delle ore 18:00. Ci scusiamo per il disagio".