Funicolare di Chiaia chiusa, ultima chance per la proroga: mercoledì arrivano gli ispettori Ultima chance per la proroga della chiusura della Funicolare di Chiaia per la manutenzione ventennale. Mercoledì 15 settembre l’impianto si fermerà per 24 ore per consentire la visita degli ispettori del ministero dei Trasporti. Se l’ispezione darà esito positivo, potrebbe essere concesso un rinvio dello stop per manutenzione. Venerdì sciopero di 24 ore Anm. Giorni difficili per la mobilità in contemporanea con l’avvio dell’anno scolastico.

A cura di Pierluigi Frattasi

Ultima chance per la proroga della chiusura della Funicolare di Chiaia per la manutenzione ventennale. Mercoledì 15 settembre l'impianto si fermerà per 24 ore per consentire la visita degli ispettori del ministero dei Trasporti. Se l'ispezione darà esito positivo, potrebbe essere concesso un rinvio dello stop per manutenzione, nell'attesa della conclusione della gara per affidare i lavori. Il Comune di Napoli è fiducioso, anche se l'incidente avvenuto sulla funivia del Mottarone negli scorsi mesi ha reso i controlli sugli impianti a fune molto più stringenti e la manutenzione ventennale della Funicolare di Chiaia è già scaduta nel 2017 e negli ultimi 4 anni si sta andando di proroga in proroga.

Funicolare chiusa 24 ore da mercoledì 15

Intanto, la Funicolare di Chiaia, durante la visita degli ispettori, sospenderà le corse per 24 ore. Lo annuncia l'Anm, l'azienda dei trasporti del Comune. La decisione è dovuta alla necessità di “consentire verifiche e controlli normativi sull’impianto a cura delle autorità preposte. Mercoledì 15 Settembre il servizio viene sospeso con ultima corsa delle ore 14:30 e torna attivo giovedì 16 Settembre con la prima corsa delle ore 14.50. L'azienda si scusa per il disagio”.

Venerdì 17 sciopero dei trasporti a Napoli

Una tregua di poche ore, considerando, che venerdì 17 è già stato proclamato uno sciopero di 24 ore di tutti i mezzi pubblici a Napoli da parte del sindacato di base Usb. “Informiamo – comunica ancora Anm – che venerdì 17 Settembre potrebbero verificarsi disservizi sulla rete ANM per uno sciopero indetto dalla sigla sindacale USB. L’eventuale interruzione del servizio verrà gestita nel rispetto delle fasce di garanzia con modalità e orari di prime e ultime partenze disponibili al sito web”. Giorni difficili per la mobilità a Napoli, insomma, in contemporanea proprio con l'avvio dell'anno scolastico.