Trasporto pubblico a Napoli

Funicolare Centrale ferma per guasto a poche ore dalla Finale di X Factor: rotta la scheda elettronica Guasto tecnico alla Funicolare Centrale di piazza Augusteo. In migliaia a piedi a poche ore dalla Finale di X Factor in piazza del Plebiscito. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Funicolare Centrale ferma per guasto a poche ore dalla Finale di X Factor in piazza del Plebiscito: si è rotta la scheda elettronica. L'impianto a fune, che collega piazzetta Augusteo e via Toledo a piazzetta Fuga al Vomero, si è fermata provvisoriamente oggi pomeriggio a causa di un guasto tecnico. A farne le spese, oltre ai pendolari di ritorno da lavoro e ai cittadini che contavano di usare quel mezzo per muoversi, anche migliaia di persone che erano dirette in piazza del Plebiscito, dove sono stati allestiti i 16mila posti per la platea che assisterà allo show.

A quanto apprende Fanpage.it, lo stop sarebbe dovuto alla rottura di un componente: si tratterebbe della scheda elettronica, essenziale per il corretto funzionamento dei treni; i tecnici di Anm sono prontamente intervenuti e, individuato il problema, sono già al lavoro per sostituirla.

La funicolare è uno dei mezzi di trasporto previsti per la mobilità degli spettatori di X Factor che prenderà il via alle 21. Confermate le corse prolungate del giovedì sera fino alle 00,30. Oggi si terranno anche i prolungamenti della metro Linea 1 fino alle 2,30.