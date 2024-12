video suggerito

Le regole per la finale di X Factor 2024 a Napoli: niente ombrelli o bevande all’evento a Piazza del Plebiscito Le disposizioni per la finale di X Factor di giovedì 5 dicembre a Napoli in piazza Plebiscito: chi non le rispetta non potrà entrare nell’area dello show. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Niente ombrelli, o bevande in lattine e bottiglie. Ma anche, niente bastoni per selfie e treppiedi, o cartelloni che potrebbero impedire la visuale agli altri spettatori. Sono numerosi i divieti disposti dall'organizzazione della finale di X-Factor prevista per giovedì 5 dicembre in piazza del Plebiscito a Napoli. "A tutela della comune incolumità", spiega la nota, "saranno predisposti controlli all’entrata della struttura effettuati dal personale di servizio, qualsiasi oggetto ritenuto non idoneo all’ingresso verrà trattenuto e non custodito, sarà quindi impossibile garantirne la restituzione a fine evento. Nel caso in cui lo spettatore trovato in possesso di un qualsiasi oggetto vietato, non volesse privarsene, potrà scegliere di non accedere all’evento e liberare l’ingresso al varco", conclude la nota, che invita anche tutti i partecipanti "ad attenersi alle ulteriori norme di sicurezza che saranno diramate dall’organizzazione prima dell’inizio dello spettacolo"

L'organizzazione, nel dettaglio, ha fatto sapere che sarà vietato:

introdurre valigie e trolley;

introdurre bombolette spray (antizanzare, deodoranti, creme solari, etc…);

introdurre trombette da stadio;

introdurre o detenere armi, materiale esplosivo, artifizi pirotecnici, fumogeni, razzi di segnalazione,

pietre, coltelli o altri oggetti da punta o taglio; introdurre catene;

introdurre bevande alcooliche di qualsiasi gradazione;

introdurre o detenere sostanze stupefacenti, veleni, sostanze nocive, materiale infiammabile;

accedere e trattenersi in stato di ebrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti;

introdurre o vendere all'interno dell'impianto bevande contenute in lattine, bottiglie di vetro,

borracce di metallo; introdurre animali di qualsiasi genere e taglia;

introdurre bastoni per selfie e treppiedi;

introdurre caschi da motociclista di qualsiasi genere;

introdurre ombrelli e aste;

introdurre strumenti musicali;

introdurre penne e puntatori laser;

introdurre droni e aeroplani telecomandati;

introdurre biciclette, skateboard, pattini e overboard;

introdurre tende e sacchi a pelo;

introdurre tutti gli altri oggetti atti ad offendere;

esporre materiale che ostacoli la visibilità agli altri spettatori o che interferisca con la segnaletica di emergenza o che, comunque, sia di ostacolo alle vie di fuga verso le uscite;

svolgere qualsiasi genere di attività commerciale che non sia stata preventivamente autorizzata per iscritto dalla società organizzatrice dell'evento;

porre in essere atti aggressivi nei confronti del personale addetto al controllo;

stazionare su percorsi di accesso e di esodo e su ogni altra via di fuga.