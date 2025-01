Funerali di Marilena Romano, infermiera morta in un incidente in moto: “Addio al nostro angelo in divisa”

video suggerito

A cura di Valerio Papadia

È stato il momento del dolore, ieri, per la morte di Marilena Romano, l'infermiera del 118 di 31 anni deceduta in seguito a un incidente stradale in moto avvenuto a Varcaturo, nel Giuglianese, lo scorso 25 gennaio. Nel pomeriggio di ieri, nella chiesa di San Rocco a Marano, si sono infatti svolti i funerali della 31enne: tanta commozione alle esequie, con alcuni dei partecipanti che hanno mostrato una maglietta del 118 con la scritta "Al nostro angelo in divisa. Ciao Marilena".

Proprio dall'altare, durante l'omelia, il parroco ha ricordato come Marilena Romano, soltanto 12 giorni prima del tragico incidente che le è stato fatale, fosse stata coinvolta in un altro incidente stradale: a Calvizzano, l'ambulanza sulla quale si trovava l'infermiera insieme agli altri membri dell'equipaggio, si era scontrata con un'automobile; in quella occasione, nessuno era rimasto ferito.

Marilena Romano è caduta dalla moto ed è stata travolta da un'auto

E invece, nella serata di sabato 25 gennaio, il destino non è stato così benevolo con Marilena Romano: l'infermiera viaggiava sulla sua moto Kawasaki sulla SS7 Quater quando, all'altezza dello svincolo di Varcaturo, ha perso il controllo del mezzo ed è caduta sull'asfalto; proprio in quel momento, la 31enne è stata travolta da un'auto che stava sopraggiungendo.

Soccorsa e trasportata all'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, Marilena Romano è purtroppo deceduta poco dopo a causa delle gravi ferite riportate. Sull'incidente in cui ha perso la vita l'infermiera indagano i carabinieri.