Incidente tra ambulanza e auto a Calvizzano nella notte, distrutti i due veicoli Schianto nella notte a Calvizzano (Napoli), coinvolte un’automobile e un’ambulanza; entrambi i veicoli sono rimasti distrutti, non ci sono stati feriti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

I due veicoli distrutti nell'incidente a Calvizzano (Napoli)

L'ambulanza ferma al centro della carreggiata con la parte anteriore completamente distrutta, l'automobile con la fiancata sfondata e finita contro il muro: avrebbe potuto avere conseguenze decisamente gravi, l'incidente che si è consumato nella notte lungo a Calvizzano, in provincia di Napoli, e che ha visto coinvolti i due veicoli mentre il mezzo di emergenza era impegnato in un intervento. A raccontare l'episodio, con un post sui social corredato di fotografie, è l'associazione "Nessuno Tocchi Ippocrate".

Lo schianto è avvenuto all'altezza dell'incrocio con via Baracca. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza della carreggiata e la rimozione dei veicoli distrutti. Secondo le ricostruzioni l'ambulanza stava procedendo lungo viale della Repubblica quando l'automobile, proveniente da via Baracca, ha impegnato l'incrocio per proseguire verso via San Giacomo. Nel post pubblicato "Nessuno Tocchi Ippocrate" aggiunge che l'ambulanza, della postazione "Marano 01", stava raggiungendo un'abitazione privata su segnalazione di arresto cardiaco pervenuta al 118.

L'impatto è stato violentissimo, come si può dedurre dai danni ai due veicoli: l'automobile è stata colpita sul lato destro e scagliata contro un'abitazione, ha divelto un cartellone pubblicitario e si è incastrata tra il muro perimetrale e le panchine di pietra; l'ambulanza ha riportato pesanti danni alla parte del motore e alle ruote. Nonostante la potenza dello schianto non ci sono stati feriti: il conducente del veicolo e l'equipaggio del mezzo di soccorso sono tutti illesi.