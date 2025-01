video suggerito

Cade dalla moto e viene travolta da un'auto: Marilena Romano muore a 31 anni, era infermiera del 118 L'incidente nel pomeriggio di ieri, sabato 25 gennaio, all'altezza di Varcaturo, nel Napoletano: l'infermiera è deceduta dopo il ricovero in ospedale. Disposta l'autopsia.

A cura di Valerio Papadia

Tragico incidente stradale nel pomeriggio di ieri, sabato 25 gennaio, sulla Strada Statale 7 Quater, all'altezza dello svincolo di Varcaturo, a Giugliano, nella provincia di Napoli: nell'incidente ha perso la vita Marilena Romano, 31 anni, infermiera del 118 in servizio all'Asl di Marano. Stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto, la 31enne viaggiava a bordo della sua motocicletta, una Kawasaki di grossa cilindrata quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo a due ruote e ha impattato contro il guardrail a margine della carreggiata. Dopo essere caduta, l'infermiera sarebbe poi stata travolta da un'automobile in corsa, il cui conducente si è fermato a prestare i primi soccorsi.

Disposta l'autopsia sul corpo di Marilena Romano

La 31enne è stata poi soccorsa anche da un'ambulanza e un'automedica provenienti da Varcaturo ed è stata trasportata al Pronto Soccorso dell'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, dove purtroppo è deceduta poco dopo il suo arrivo: troppo gravi le ferite riportate nell'impatto. Sul luogo dell'incidente, per i rilievi del caso, sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Giugliano in Campania, mentre la salma di Marilena Romano è stata sequestrata: su disposizione della competente Autorità Giudiziaria è stata disposta l'autopsia.

Appresa la notizia della tragica morte dell'infermiera, l'associazione "Nessuno tocchi Ippocrate" ha voluto esprimere il proprio cordoglio: "Come associazione ed in rappresentanza di tutti i colleghi ci uniamo al dolore della famiglia!" si legge sui profili social dell'associazione.