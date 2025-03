video suggerito

Si ferma con l'auto allo svincolo e muore travolto: incidente sull'Autostrada A16 a Tufino La vittima è un uomo di 89 anni. La sua auto è stata travolta da un'altra vettura che stava sopraggiungendo.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Si ferma con l'auto allo svincolo dell'Autostrada A16, Napoli-Bari, ma viene travolto da un'altra auto in corsa. È morto così un uomo di 89 anni, vittima di un incidente stradale avvenuto oggi, martedì 4 marzo 2025, all'altezza dello svincolo per Tufino, in provincia di Napoli e al confine con quella di Avellino. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono arrivate varie pattuglie della Polstrada della Sottosezione di Avellino Ovest, le ambulanze del 118 e il personale di Autostrade per l'Italia, che gestisce l'arteria stradale.

Incidente stradale sull'A16 allo svincolo di Tufino

Purtroppo, nonostante l'arrivo dei soccorsi, per la vittima non c'è stato nulla da fare. Il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo era alla guida dell'auto che si è fermata per motivi in corso di accertamento nei pressi dello svincolo in uscita di Tufino. Ad un certo punto, la vettura è stata travolta da un'altra automobile che sopraggiungeva da dietro. L'impatto è stato violentissimo e per l'89enne non c'è stato scampo. Non risulta gravemente ferito, invece, l'occupante dell'altra vettura coinvolta nel sinistro stradale. L'incidente non ha comportato rallentamenti per la circolazione veicolare.

Le forze dell'ordine hanno acquisito le testimonianze ed eseguito i rilievi del caso per cercare di ricostruire l'esatta dinamica di quanto avvenuto. Non è escluso che possano essere ricercate anche eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti sul posto per chiarire tutti gli aspetti dell'incidente stradale.