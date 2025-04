video suggerito

Incidente tra due auto ad Acerra: Raffaella Scudiero muore a 26 anni L'automobile sulla quale viaggiava la giovane si è scontrata con un'altra vettura nella mattinata di ieri. Indagini delle forze dell'ordine per chiarire la dinamica.

A cura di Valerio Papadia

Lutto ad Acerra, nella provincia di Napoli, per la prematura scomparsa di Raffaella Scudiero, giovane donna di 26 anni morta in un incidente stradale ieri, martedì 1° aprile. La 26enne era alla guida della sua automobile, una Citroen C3, e stava percorrendo via Pietrabianca, al confine con la provincia di Caserta quando, per cause che sono ancora in corso di accertamento, la vettura si è scontrata con un'altra auto, una Fiat Panda; dopo l'impatto, la Citroen è andata a finire contro il cordolo del marciapiedi, all'incrocio con via Toma.

Raffaella Scudiero è stata soccorsa tempestivamente dai sanitari del 118 che, giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della 26enne; secondo una prima ipotesi, l'esplosione dell'airbag, conseguente all'impatto, avrebbe provocato alla giovane una ferita rivelatasi fatale. Sul posto sono intervenute anche le forze dell'ordine, che hanno effettuato tutti i rilievi utili a determinare l'esatta dinamica dell'incidente, ancora poco chiara.

Il cordoglio per la morte di Raffaella Scudiero

L'improvvisa e prematura scomparsa di Raffaella Scudiero ha gettato profonda tristezza nella comunità di Acerra: tanti i messaggi di cordoglio apparsi sui social network in queste ore. "La società ASD Real Acerra C5 si unisce al dolore per la prematura scomparsa di Raffaella Scudiero, giovane acerrana. Esprimiamo le nostre più sincere e sentite condoglianze alla famiglia e agli amici di Raffaella in questo momento di profonda tristezza" scrive la Real Acerra, società di calcio a cinque.

"La Polisportiva Real Acerrana 1926 in tutte le sue componenti, si stringe intorno al tifoso Nello Scudiero per la tragica scomparsa della sorella Raffaella. Le più sentite condoglianze da parte di tutta la famiglia granata" scrive invece la Real Acerrana 1926.