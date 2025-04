Fumo sul treno della Circumvesuviana a Castellammare, panico a bordo: passeggeri evacuati

video suggerito

A cura di Pierluigi Frattasi

Fumo sul treno della Circumvesuviana alla Stazione di Castellammare di Stabia. Arrivano i vigili del fuoco che fanno sgomberare il convoglio. È accaduto questa mattina, lunedì 28 aprile 2025, sul treno che da Sorrento stava andando verso Napoli. Improvvisamente i vagoni sono stati inondati da fumo bianco, forse dovuto ad un guasto tecnico legato ad una avaria. Immediatamente si è scatenato il panico tra i viaggiatori a bordo. Sul posto erano già presenti i vigili del fuoco che si trovavano in zona per i rilievi legati alle indagini sull'incidente della Funivia del Faito, poco distante, avvenuto giovedì 17 aprile scorso.

Fumo sul treno Sorrento-Napoli, evacuato

I pompieri sono intervenuti, assicurando i soccorsi ai passeggeri. Secondo le prime ricostruzioni, non ci sarebbe stato un incendio. Niente fiamme a bordo, quindi. Né tantomeno feriti, per fortuna. Ma solo un comprensibile spavento per i viaggiatori. Il convoglio era pieno di pendolari e turisti. Stamattina, a quanto si apprende, si sarebbe verificata la fuoriuscita di un po' di fumo dal treno Sorrento-Napoli, accompagnato da un forte odore di bruciato, che si è avvertito fino all'esterno della stazione. Per fortuna, in zona c'erano già i vigili del fuoco, come detto.

Il salvataggio dei vigili del fuoco

Il Caposquadra esperto Agostino Mele, al momento in servizio all'UCL che stazionava proprio all'esterno della stazione, si è precipitato all'interno ed ha constatato la fuoriuscita del fumo da un vagone. Sul posto sono arrivati altri pompieri di supporto, con la squadra 6/B e la SO115 che sono arrivati in pochi minuti. I passeggeri sono stati fatti evacuare in via precauzionale, in attesa di un sopralluogo dei tecnici per accertamenti.

Una volta messi in sicurezza, il treno è ripartito, vuoto, alla volta di Napoli. Il disservizio ha provocato non pochi disagi per la circolazione ferroviaria, che è stata sospesa per circa un'ora. Tra le ipotesi all'origine del fumo, la possibilità che possa essere stato provocato da un blocco dei freni del convoglio.