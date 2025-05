video suggerito

Fumo nei vagoni Circum, passeggeri sui binari tra Torre Annunziata e Pompei Temporanea interruzione sulla tratta Napoli-Sorrento della Circumvesuviana Eav a seguito dell'avaria di uno treno in transito; la circolazione ripristinata dopo circa mezz'ora.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Fumo bianco che invade i vagoni, passeggeri costretti a scendere dal treno e a proseguire a piedi, circolazione interrotta per circa mezz'ora: è successo questa mattina, 1 maggio, lungo la linea della Cirucmvesuviana Napoli-Sorrento tra le stazioni di Torre Annunziata e Pompei Villa dei Misteri; l'incidente è stato risolto in pochi minuti senza conseguenze di rilievo e attualmente la circolazione sull'intera tratta è stata ripristinata.

L'incidente sarebbe riferibile ad un'avaria del treno 1094, come spiega Eav con un post sui propri profili social. L'Ente Autonomo Volturno, che gestisce la linea di trasporto, ha comunicato l'interruzione agli utenti alle 10.38: "Causa avaria treno 1094, la circolazione ferroviaria è momentaneamente interrotta tra le stazioni di Torre Annunziata e Pompei Villa dei Misteri". I passeggeri che si trovavano sul convoglio hanno dovuto abbandonare i vagoni per via del fumo e hanno proseguito a piedi verso la stazione più vicina.

Per effetto dell'interruzione è stato soppresso il treno 11020 programmato alle 10.21 da Torre Annunziata per Napoli. Poco dopo l'Eav ha aggiornato sulla situazione con un nuovo post, pubblicato alle 10.53: "Si comunica che dalle ore 10:50 la circolazione ferroviaria è ripristinata sull’intera linea Napoli – Sorrento".