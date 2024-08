Franco Ricciardi in concerto gratis a sorpresa a mare a Napoli: canterà da una chiatta a via Caracciolo

video suggerito

A cura di Pierluigi Frattasi

Concerto gratis di Franco Ricciardi a mare a Napoli, domenica 25 agosto. Il cantautore partenopeo si esibirà da una chiatta ormeggiata nello specchio d'acqua del Golfo, tra il Castel dell'Ovo e la Rotonda Diaz. Lo spettacolo è previsto attorno alle ore 14,00. Si attendono migliaia di spettatori che potranno assistere allo show dal Lungomare di via Caracciolo. Franco Ricciardi, insomma, come i Pink Floyd nell'89 a Venezia, quando si esibirono da una zattera nella notte del Redentore, il 15 luglio, nella laguna veneta. Una cosa simile a Napoli l'aveva fatta anche Liberato, qualche anno fa.

Tam tam sui social: "Venite in canoa e kayak"

Sui social, intanto, impazza il tam tam: "Il concerto di Franco Ricciardi a mare del 25 agosto nel Golfo di Napoli è gratuito, ognuno liberamente si autogestisca come arrivare potete noleggiare kayak/canoe, sup, lancette di 10cc, gommoni, barche, yatch, gozzi. Vi consigliamo di arrivare verso le 13:00. SPOILER. Il Concerto avverrà su una chiatta che diventerà palcoscenico e ormeggerà tra Castel dell’Ovo è Rotonda Diaz", si legge in uno dei post che circolano in rete. E, di sicuro, vedere il Golfo di Napoli pieno di kayak che cantano insieme le canzoni di Franco non è un'esperienza da tutti i giorni.

Tutto pronto, insomma, per quello che si prefigura come uno degli eventi clou dell'estate partenopea. Previsti migliaia di fan per lo show, sul quale non ci sono stati comunicati ufficali, ma che è stato anticipato da alcuni indizi sui social e confermato anche dallo staff del cantante.

Massima attenzione anche per l'ordine pubblico. Lo scorso dicembre, il concerto di Natale di Franco Ricciardi a Porta Capuana fu bloccato dal Prefetto Michele Di Bari per motivi di ordine pubblico, perché l'affluenza prevista era superiore alla capienza della piazza. In mare aperto, però, questo problema non dovrebbe sussistere e ci si potrà godere lo spettacolo serenamente.

Franco Ricciardi è molto amato dal pubblico, in particolare da quello napoletano, apprezzato anche per la sua umiltà e generosità, nonostante la fama e la notorietà. Qualche giorno fa, il noto cantautore napoletano ha portato aiuti alle centinaia di persone sgomberate dalla Vela Celeste dopo il crollo, che erano accampate nella sede di Scampia dell’Università Federico II.