Annullato il concerto di Natale 2023 con Franco Ricciardi a Porta Capuana: stop per ordine pubblico Bloccato dalla Prefettura il concerto di Natale con Franco Ricciardi, organizzato dalla IV Municipalità per il 22 dicembre a Porta Capuana. Motivi di ordine pubblico. Erano attese 5mila persone. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

11 CONDIVISIONI condividi chiudi

Annullato il concerto di Franco Ricciardi a Porta Capuana previsto per venerdì 22 dicembre 2023. Il grande cantautore napoletano si sarebbe dovuto esibire sul palco nell'ambito di una iniziativa organizzata dalla IV Municipalità per Natale 2023. In piazza erano attese 5mila persone. Sembrava tutto pronto per partire e c'erano tutti i permessi. Il Comune di Napoli, aveva anche pubblicato l'ordinanza con il piano traffico, indicando le strade da chiudere. Ma ieri dal tavolo in Prefettura è arrivato lo stop. Il concerto non si farà, a quanto apprende Fanpage.it, per motivi di ordine pubblico e sicurezza. Anche la Questura di Napoli avrebbe espresso parere negativo.

Lo stop della Prefettura di Napoli

L'annullamento del concerto di domani è stato confermato a Fanpage.it anche dall'entourage del cantante, che ovviamente non c'entra nulla con la decisione della Prefettura di Napoli. Per l'artista la sicurezza dei suoi fan e dei cittadini viene prima di tutto. Il cantautore si è reso comunque disponibile a partecipare al concerto in una piazza in un'altra data, nel caso in cui ci fossero le condizioni. Franco Ricciardi in passato si era già esibito in piazza a Napoli, nella zona del Duomo.

La decisione della Prefettura, guidata dal nuovo Prefetto Michele Di Bari, è arrivata al termine di diversi confronti con il Comune e la Municipalità. Nel corso degli incontri era stata sottolineata "la particolarità dell’Evento", che prevedeva una "esibizione con allestimento palco in Porta Capuana, una Piazza Pubblica circoscritta da alcune strade primarie ritenute importanti per i tipi di collegamenti che realizzano, e la prevedibile notevole affluenza di pubblico".

È possibile che il luogo prescelto non sia stato giudicato idoneo per tenere la manifestazione con una tale affluenza di pubblico, considerando che è uno svincolo stradale importante per raggiungere la stazione centrale. Lo spettacolo allo Stadio Maradona di giugno aveva registrato il sold out, con oltre 45mila spettatori, lasciando prevedere un grande afflusso di pubblico anche per questo nuovo evento.

Dall'altra parte c'è da considerare che la IV Municipalità, pur avendo un territorio molto esteso (comprendendo i quartieri San Lorenzo, Vicaria, Poggioreale, Zona Industriale), non ha molte piazze abbastanza grandi o con le caratteristiche adeguate per poter ospitare grandi eventi. Piazza Garibaldi ha molte infrastrutture nella zona e l'arena ha una capienza di appena 500 posti. Il Centro Direzionale presenta altri problemi logistici. Per questo la scelta era ricaduta su Porta Capuana, che consente di poter ospitare un adeguato numero di persone nello spiazzo. Il piano di viabilità era stato discusso con la Questura e ieri è stato pubblicato dal Comune.

Giallo sull'ordinanza del Comune

Il Comune di Napoli ieri, mercoledì 20 dicembre, aveva emanato una ordinanza con il piano traffico, indicando anche le strade da chiudere. Ordinanza che adesso sarà probabilmente revocata. Il dispositivo di traffico prevedeva:

Istituire per il giorno 22/12/2023 sulle strade e nelle fasce orarie riportate il seguente dispositivo di traffico:

1.il divieto di sosta con rimozione coatta dalle ore 7,00 alle ore 24,00,:

a)su ambo i lati della carreggiata, nei tratti di strada di via Casanova e Piazza De Nicola antistanti Piazza San Francesco a Capuana e Piazza Giovanni Leone compresi tra l’intersezione con Corso Garibaldi e quella con via Carriera Grande;

b)su ambo i lati della carreggiata di via Cesare Rosaroll nel tratto di strada compreso tra l’intersezione con via G. L. Albanese e quella con via Casanova lato Piazza Leone;

c)su ambo i lati della carreggiata del tratto di strada di via Cesare Rosaroll compreso tra via Casanova, lato Piazza Leone, e via Martiri D’Otranto;

2.Il divieto di transito veicolare, escluso veicoli diretti ai passi carrai autorizzati, dalle ore 18,00 alle ore 24,00 sulle seguenti strade:

a) Sui due tratti di strada di Piazza E. De Nicola e via Casanova antistanti Piazza Giovanni Leone e Piazza San Francesco a Capuana compresi tra l’intersezione con Corso Garibaldi e via G. L. Albanese;

b)In via Cesare Rosaroll tratto compreso tra l’intersezione con via Casanova e quella con vis Martiri D’Otranto;

c)In via Cesare Rosaroll tratto compreso tra l’intersezione con via Albanese e quella con via Casanova;

d)In via Cesare Rosaroll tratto compreso tra via Carriera Grande e via G. L. Albanese;

3.Dalle ore 18,00 alle ore 24,00 il senso unico di circolazione:

a)sul tratto di strada che collega Corso Garibaldi con Vico I Cavalcatoio e in via Martiri D’Otranto, fino all’intersezione con via C. Rosaroll, con direzione di marcia verso quest’ultima;

b)in via G. L. Albanese , tratto compreso tra l’intersezione con via C. Rosaroll e Piazza De Nicola, con direzione di marcia verso quest’ultima;

4.dalle ore 7,00 alle ore 24,00 n° 5 stalli destinati alla sosta Taxi in via Casanova, lato destro della carreggiata secondo la direzione di marcia verso Corso Garibaldi, nel tratto di strada compreso tra l’intersezione con via Sapri e quella con via Benevento;

Sospendere dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 22/12/2023:

1.i dispositivi che istituiscono stalli di stazionamento per veicoli Air Campania e stalli di sosta destinati a Taxi nei tratti di strada di via Casanova e Piazza E. De Nicola antistanti Piazza San Francesco a Capuana e Piazza G. Leone, compresi tra Corso Garibaldi e via C. Rosaroll;

2.gli stalli di sosta a Pagamento (strisce blu) istituiti nei tratti di strada interessati dal presente provvedimento;