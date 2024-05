Mina Settembre 3 si gira al Maschio Angioino: set per un giorno nella sala dei matrimoni

video suggerito

A cura di Pierluigi Frattasi

Mina Settembre 3 si gira al Maschio Angioino di Napoli. Il castello angioino che domina piazza Municipio si trasformerà per un giorno intero nel set dell'acclamata serie di Rai Uno, prodotta da Italian International Film, che ha Serena Rossi come protagonista ed è ispirata ai romanzi dello scrittore Maurizio De Giovanni. Le riprese cinematografiche si terranno il 14 maggio prossimo. Saranno utilizzate come location sia il cortile che la Sala della Loggia con l'annesso spazio per i ricevimenti, dove si tengono di solito i matrimoni civili che ricadono nella I Municipalità di Chiaia-Posillipo-San Ferdinando. Ma qualsiasi cittadino può fare richiesta per tenere le proprie nozze al castello. Considerati il prestigio degli ambienti e la vista spettacolare che si gode dalle finestre, però, la lista d'attesa per i novelli sposini è di solito molto lunga. Ci sarà un matrimonio anche nella terza stagione – forse l'ultima – di Mina?

Le location della terza stagione di Mina Settembre

Le riprese di Mina Settembre 3 sono partite il 19 febbraio scorso, come riportato da Fanpage.it, insieme a quelle del Commissario Ricciardi 3, altra fiction Rai nata dalla penna di De Giovanni, con Lino Guanciale nei panni del protagonista. Molte scene di Mina Settembre sono girate proprio in luoghi simbolo della zona di Chiaia e di Santa Lucia. In via Chiaia c'è la casa di Claudio De Carolis, il magistrato ed ex marito di Mina. Nel quartiere San Ferdinando si trova, per esempio, la casa di una delle migliori amiche di Mina, Irene Pironti, interpretata da Christiane Filangieri, avvocatessa, madre di Gianluca e moglie di Paolo.

In via Generale Orsini c'è il palazzo dove Mina parla spesso al citofono, anche di notte. La stessa Mina, poi, ama spesso passeggiare sul Lungomare di via Partenope e via Caracciolo, portandosi presso il Castel dell'Ovo. Tra gli altri quartieri utilizzati per le riprese c'è, poi, il Rione Sanità. A Palazzo San Felice c'è il consultorio dove Mina lavora. L'assistente sociale utilizza a volte la Funicolare di Montesanto per salire al Vomero. In altre occasioni, i set sono stati allestiti in piazza del Gesù e in piazza dei Martiri.