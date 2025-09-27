Frana sulla strada provinciale Scalandrone a Bacoli, travolti pali dell’elettricità, non ci sono feriti

Ieri sera i carabinieri della compagnia di Pozzuoli sono intervenuti insieme alla Polizia Municipale e i Vigili del Fuoco a via Provinciale Scalandrone, una delle fondamentali arterie di collegamento del comune flegreo. Poco prima una frana aveva totalmente invaso la carreggiata ed alcuni pali dell'energia elettrica sono stati travolti. Gli scavatori in azione hanno escluso la presenza di vittime. La viabilità al momento è interrotta – spiegano i carabinieri del Provinciale di Napoli «per ragioni di sicurezza».