Frana su un ristorante nel Salernitano: nessun ferito, strada chiusa a Novi Velia Uno smottamento, partito dal monte Gebilson, ha interessato l'area esterna di un ristorante e ha comportato la chiusura della strada sottostante, nel comune di Novi Velia (Salerno).

A cura di Nico Falco

La frana a Novi Velia, nel Salernitano

Una frana è partita nella notte scorsa dai pendii del monte Gebilson, nel Salernitano: terreno e detriti hanno invaso la strada che conduce alla montagna, travolgendo parte della struttura del ristorante "La Montanara"; al momento dell'incidente l'attività era chiusa, all'interno si trovavano i titolari che sono illesi. Il cedimento, avvenuto nel territorio del comune di Novi Velia intorno alle 2.30 di oggi, 24 dicembre, ha causato la chiusura della strada che va verso il monte, sono intervenuti i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza propedeutica alla successiva riapertura.

La frana, scivolando lungo il fianco della montagna, ha investito parte dell'area esterna del ristorante, dove si trovano i gazebo, che in quei minuti non erano utilizzati, ed ha proseguito fino al fiume sottostante, sradicando diversi alberi durante il percorso. Sul posto sono arrivati i pompieri del distaccamento di Vallo della Lucania, la strada è stata interdetta al traffico per consentire i primi interventi.

Il sindaco di Novi Velia, Adriano De Vita, ha emesso in giornata un'ordinanza comunale disponendo la chiusura al traffico veicolare e pedonale della strada Ponte Torna, nella frazione di Montesacro; nel documento, pubblicazione 608 del 2024, viene inoltre disposto il divieto d'accesso alla struttura per la parte interessata dalla frana (il piazzale antistante) fino al ripristino delle condizioni di sicurezza e viene autorizzato, in via provvisoria, lo stoccaggio del materiale lungo la carreggiata in attesa che venga spostato in discarica.