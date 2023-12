Forum dei Giovani di Napoli 2023, tutti i nomi dei consiglieri eletti e le liste più votate Tutti i nomi degli eletti al Forum dei Giovani di Napoli alle elezioni dell’11-16 dicembre 2023. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Proclamati i 30 consiglieri eletti nel primo Forum dei Giovani di Napoli. Ragazze e ragazzi napoletani tra i 16 e i 34 anni che hanno partecipato alla tornata elettorale che si è svolta tra l'11 e il 16 dicembre 2023 per dare il proprio contributo alla vita civica della città. I 30 giovani consiglieri che fanno parte del Forum, un organismo consultivo, potranno fare proposte direttamente alla giunta e al consiglio comunale, contribuendo così alla fase decisionale su temi di interesse giovanile o collegati al mondo della gioventù. All'assemblea dei 30 consiglieri si aggiungeranno anche una Giunta di 5 membri, scelti dal Presidente tra i 30 eletti, un Vicepresidente e un Segretario nominati dal Presidente.

Le liste più votate

Alle elezioni del Forum dei Giovani si sono presentate 5 liste, per un totale di 127 candidati. Sono stati 7.539 i votanti. La lista più votata è risultata Agorà, la quale con 3.323 preferenze, pari al 44,08% dei voti, ha conquistato il premio di maggioranza, eleggendo 18 consiglieri. Seguita da Napoli ai giovani – Uniti per il futuro (1.972 voti, 26,16%), con 6 consiglieri, Per le persone e la comunità (1.345 voti, 17,84%), alla quale sono andati 4 consiglieri, e Napoli Social Forum (602 voti, 7,99%), con 2 consiglieri. Nessun consigliere per la lista Briganti Napoletani Indipendenza! (297 voti, 3,94%).

Tutti i candidati eletti al Forum dei Giovani di Napoli

Al termine delle operazioni di voto, che si sono svolte tra l’11 e il 16 dicembre, sono risultati eletti i seguenti candidati, divisi per lista:

Agorà

Mattia Contemi Serena Tuccillo Gaia Belfiore Pierluca Di Falco Emanuele Lauria Antonio Baratto Mattia Del Gaudio Marco Cavaliere Mariachiara Aliperti Federica Terribile Cristina Somma Micaela Vitagliano Davide Raimondi Rosario Marrapodi Miro Sorrentino Francesco Paolo Esposito Leonardo Menniti Valeria Femia

Lista Napoli ai giovani – Uniti per il futuro

Maria Rosaria Perez Vincenzo De Angelis Marco Merolla Antonio Mariottino Alessandra Egizzo Giovanni Vecchione

Per le persone e la comunità

Giuseppe Galiero Gennaro Esposito detto Genny Simone Manco Maria Maglione

Napoli Social Forum

Stefania Daniela Russo Giuseppe Ruocco

La cerimonia di proclamazione al Municipio

La cerimonia di proclamazione degli eletti si è tenuta oggi a Palazzo San Giacomo. Vi hanno preso parte l’assessore alle Politiche giovanili e al Lavoro, Chiara Marciani, il presidente della Commissione consiliare Politiche giovanili e Lavoro, Luigi Musto e i consiglieri comunali Gennaro Acampora, Massimo Cilenti, Gennaro Esposito, Pasquale Esposito, Walter Savarese d’Atri e Maria Grazia Vitelli.

Per l'assessore Chiara Marciani,

“Abbiamo avuto una grande partecipazione come dimostra sia il numero di candidati che quello dei votanti. Ora inizia la fase operativa. Il Forum si riunirà a breve per eleggere il proprio presidente e speriamo che possa essere un organismo non solo consultivo, ma anche operativo. Il contributo dei giovani è fondamentale per costruire non la città del futuro, ma una città del presente che sia più vicina alle loro esigenze. La sfida che abbiamo davanti è valorizzare le loro competenze, la loro progettualità e la loro passione. Ci auguriamo quindi di trovare nei nostri giovani un valido supporto”.

Mentre il consigliere Luigi Musto ha affermato:

“Oggi è un giorno speciale. Spero che i giovani del Forum sappiano dare all’assessore, e anche a noi della Commissione Politiche giovanili, quell’impulso di cui l’Amministrazione ha sempre bisogno”.

Sergio Colella, Consigliere Delegato allo Sport, ai Giovani e agli Eventi della Città Metropolitana di Napoli, ha commentato:

“Un saluto a tutti gli eletti al Forum dei Giovani della città di Napoli, con l’auspicio che possano svolgere il loro ruolo in modo fattivo e proficuo per le istituzioni e per i giovani che rappresentano. Con questa elezione potremo dare il via, a inizio anno, alla costituzione del Forum dei Giovani della Città Metropolitana, che sarà costituito dai rappresentanti di tutti i forum attivi nelle città dell’area metropolitana di Napoli. Un augurio di buon lavoro ai neoeletti e appuntamento, dunque, al Forum dei Giovani della Città Metropolitana”.