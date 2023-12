Elezioni Forum Giovani di Napoli, caos al voto online: domande bloccate e proteste. Marciani: “Problema risolto” L’assessore Chiara Marciani a Fanpage.it: “Problemi risolti. Abbiamo avuto grande affluenza con 3mila voti in 24 ore. Ma c’è tempo fino a sabato”

A cura di Pierluigi Frattasi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Caos per il voto web alle elezioni del Forum dei Giovani del Comune di Napoli. Tante le segnalazioni di disservizi da parte degli utenti che stanno provando ad accedere alla piattaforma, aperta da ieri, lunedì 11 dicembre 2023, con mancate registrazioni, identificazioni non riuscite e altri problemi con le email. Difficoltà in particolare per il riconoscimento della carta di identità cartacea.

Il servizio Politiche Giovanili del Comune sta provando a rispondere a tutti tramite email, mentre i tecnici si sono messi subito al lavoro per risolvere il problema. La procedura di voto online, ad ogni modo, proseguirà fino a sabato 16. In quest'ultima giornata si potrà votare anche in presenza, recandosi direttamente a Palazzo San Giacomo.

Marciani a Fanpage.it: "Oltre 3mila voti in 24 ore"

L'assessore ai Giovani, Chiara Marciani, spiega a Fanpage.it: "Il problema è stato risolto, ma se ci dovessero essere casi specifici li affronteremo. Forse è stato legato alla grande affluenza. Già più di 3mila voti in meno di 24 ore. C’è tempo fino a sabato, comunque, per partecipare".

Tra i consigli forniti dai tecnici per risolvere i problemi degli utenti, cambiare dispositivo con cui accedere alla piattaforma, ad esempio il pc al posto del cellulare, cambiare browser, come Google Chrome invece di Safari, aggiornare il browser all'ultima versione, cancellare i dati di navigazione.

Che cos'è il Forum dei Giovani del Comune di Napoli

Sono 5 le liste candidate alle elezioni del Forum dei Giovani per un totale di 127 candidati pronti a rappresentare i giovani napoletani.

Il Forum dei Giovani del Comune di Napoli è un organismo consultivo che si propone di avvicinare i giovani alle Istituzioni e le Istituzioni al mondo dei giovani. Assicura ai giovani le condizioni per intervenire direttamente nei confronti della Giunta e del Consiglio comunale, contribuendo con le loro proposte e con i loro pareri alla fase decisionale su temi di interesse giovanile o collegati al mondo della gioventù. Vi partecipano i giovani di età compresa tra i 16 e i 34 (35 non compiuti) anni residenti nel territorio del Comune di Napoli. Il Forum si compone di un'assemblea con 309 consiglieri, di una giunta di 5 membri, scelti dal Presidente tra i consiglieri, di un Vicepresidente e un Segretario nominati dal Presidente.