Folle inseguimento a Napoli, 21enne si schianta per sfuggire alla Finanza I finanzieri hanno arrestato un 21enne a Napoli: non si è fermato all’alt e per sfuggire al controllo, dopo un pericoloso inseguimento, si è schiantato contro un veicolo.

A cura di Nico Falco

Alla vista della paletta ha accelerato, facendo partire un inseguimento che si è protratto per due quartieri di Napoli ovest e si è concluso soltanto quando, dopo una serie di manovre pericolose nel traffico, ha tamponato un'auto in sosta. È stato quindi finalmente bloccato e controllato ed è emerso quello che con tutta probabilità era il motivo della fuga: in tasca aveva alcune decine di grammi di hashish.

Protagonista un 21enne napoletano, che è stato arrestato dalle Fiamme Gialle per resistenza a pubblico ufficiale ed è stato denunciato per possesso di stupefacenti e per violazioni al Codice della Strada. Il giovane è incappato in un servizio di controllo del territorio dei Baschi Verdi del Gruppo Pronto Impiego del Comando Provinciale di Napoli mentre era nel Rione Traiano; quando i militari hanno imposto l'alt, ha accelerato e tentato la fuga.

Le Fiamme Gialle lo hanno tallonato inseguendolo nel Rione Traiano, tra le strade di Soccavo e poi a Fuorigrotta, fino alla zona dello stadio Maradona, dove il ragazzo non è riuscito ad evitare un'automobile in transito e l'ha tamponata. A quel punto è stato finalmente raggiunto e bloccato dai militari, che lo hanno perquisito e hanno trovato la droga nelle sue tasche. L'automobile su cui viaggiava è stata sottoposta a sequestro; da accertamenti è emerso che l'automobile era già sottoposta a fermo amministrativo e non era provvista di copertura assicurativa.

In altre due distinte operazioni la Guardia di Finanza ha arrestato tre persone per contrabbando di sigarette. I primi due, un 62enne e un 32enne, sono stati bloccati dai finanzieri del Gruppo di Nola ad Ottaviano, in provincia di Napoli, mentre scaricavano da un veicolo commerciale 660 chili di sigarette.

A Boscoreale (Napoli) le fiamme gialle del gruppo di Torre Annunziata hanno arrestato un 46enne; l'uomo, già finito in manette nel mese di aprile ad Ercolano per fatti analoghi, è stato sorpreso mentre trasportava nel vano del suo autocarro 50 chili di sigarette di contrabbando.