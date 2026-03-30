Benevento, controlli della Finanza sui prezzi alle pompe di benzina: irregolarità e sanzioni nel Sannio

Verifiche della Guardia di finanza su impianti tra Benevento e Foglianise: multe fino a 4mila euro e proposta di sospensione attività.

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Controlli sui prezzi dei carburanti nel Beneventano, con sanzioni a carico di alcuni gestori di impianti di distribuzione. Le attività ispettive sono state avviate sulla base di «analisi di rischio» elaborate dal nucleo speciale antitrust della Guardia di finanza. L'obiettivo è capire chi specula sul rincaro dei carburanti legato alla situazione internazionale, aumentando in maniera abnorme e ingiustificato il prezzo alla pompa.

Nel capoluogo sannita, i militari si sono avvalsi anche della collaborazione della Polizia locale. In un impianto di distribuzione, i finanzieri della tenenza di Solopaca hanno accertato che il gestore non risultava iscritto al portale del ministero delle Imprese e del made in Italy, previsto per la comunicazione dei prezzi dei carburanti. A Foglianise, invece, sono state rilevate 10 omissioni nella comunicazione dei prezzi. Oltre alla sanzione amministrativa di 4mila euro, è stata avanzata alla prefettura di Benevento la proposta di sospensione dell'attività commerciale.

In un altro impianto, i militari hanno contestato la comunicazione di un prezzo diverso da quello effettivamente praticato al pubblico, oltre a irregolarità nella pubblicizzazione dei prezzi. In questo caso è stata applicata una sanzione amministrativa di ottocento euro. L'attività della Guardia di finanza è finalizzata a garantire la trasparenza dei prezzi e la correttezza delle operazioni di rifornimento, a tutela dei consumatori.