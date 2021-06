Tragico incidente a Serramezzana, nel Cilento: Giovanni Di Paola, 46 anni, è morto dopo essere finito fuori strada con la propria automobile, cadendo in un burrone. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare: troppo gravi le ferite riportate nell'impatto, dopo un volo di 150 metri. Lutto cittadino proclamato dal sindaco Anna Acquaviva: Giovanni Di Paola era molto conosciuto nel comune cilentano, e la notizia della sua morte ha lasciato tutti sgomenti.

Tutta da chiarire l'esatta dinamica dell'incidente: i carabinieri della stazione di Perdifumo, effettuati i rilievi del caso sul posto, stanno vagliando tutte le piste. Non è infatti ancora certo se l'uomo sia finito fuori strada per un colpo di sonno oppure se abbia evitato qualche improvviso ostacolo sulla carreggiata. Fatto sta che improvvisamente, mentre si trovava sulla strada provinciale 167 che attraversa il Cilento, la Fiat 600 sulla quale viaggiava ha sbandato all'altezza di Torre dei Cesari (nella frazione Capogrossi di Serramezzana), ribaltandosi e finendo in un burrone. Lo schianto, dopo un volo di 150 metri, è stato violentissimo, e per Giovanni Di Paola, che era da solo all'interno della vettura, non c'è stato nulla da fare: inutili i soccorsi di due ambulanze del 118, sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco di Agropoli guidati dal capo del distaccamento Angelo Picariello, che hanno potuto solo recuperare il corpo senza vita dell'uomo e la vettura dal fondo del burrone. Il sindaco di Serramezzana, Anna Acquaviva, ha proclamato il lutto cittadino alla notizia del decesso del 46enne, conosciuto in tutta la zona.