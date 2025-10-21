Fingono rapimento per scherzo, ma i familiari ci credono: due denunciati per procurato allarme

Due uomini di 19 e 44 anni avevano messo in scena un finto sequestro di persona e pubblicato il video sui social. I familiari ci hanno creduto, denunciando la scomparsa. Ma i carabinieri hanno scoperto tutto.

Fingono un sequestro di persona e pubblicano il video sui social. Ma i loro familiari ci credono sul serio e, terrorizzati, si precipitano in caserma per denunciare la scomparsa. Partono le ricerche che vanno avanti per ore. Fino a quando i nodi vengono al pettine e viene svelato il mistero: non esiste nessun rapimento. Nei guai un 19enne e un 44enne di origini serbe, residenti a Castel Volturno. I due sono stati denunciati dai carabinieri per procurato allarme e simulazione di reato. L'episodio è accaduto negli scorsi giorni sul lungomare casertano.

Finto sequestro di persona nel Casertano

I due, secondo la ricostruzione degli investigatori, avrebbero messo in scena un finto rapimento, registrando un video, che sarebbe poi stato diffuso su una nota piattaforma social. Nelle immagini si vede uno dei due uomini che simula il sequestro dell'altro, indirizzando il video ai familiari di quest'ultimo. Immagini evidentemente abbastanza convincenti da allarmare i familiari della presunta vittima, in particolare alla compagna del finto rapito, con la quale stava vivendo un momento di tensione. Un tentativo per convincerla a fargli vedere la loro bambina appena nata.

Il video però viene ritenuto autentico dai familiari e dalla compagna. La donna, spaventata, corre dai carabinieri e presenta una denuncia per sequestro di persona presso la locale caserma. La segnalazione fa scattare, come di rito, le indagini. Partono le ricerche per trovare il presunto rapito. Ma in breve tempo spunta fuori la verità. I carabinieri rintracciano i due. Gli accertamenti successivi confermano che si era trattato di una messinscena. A quel punto, per i due scatta la denuncia.