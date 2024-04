video suggerito

Fiaccolata per Lisa Herbrich, la studentessa tedesca 27enne investita e uccisa in bici a Napoli Simeone, direttore del Napoli Bike Festival: "Grande dolore per la morte della ragazza. Faremo una fiaccolata in via Foria e deporremo una bici bianca. Basta morti in strada"

A cura di Pierluigi Frattasi

A sinistra Lisa Herbrich, vittima dell'incidente. A destra il camion Asìa che l'ha investita

Una fiaccolata per ricordare Lisa Herbrich, la studentessa tedesca di 27 anni investita e uccisa da un camion dell'Asìa, l'azienda dei rifiuti, nella notte tra domenica 21 e lunedì 22 aprile in piazza Cavour. La ragazza, originaria di Francoforte, era a Napoli, dove aveva studiato con il progetto Erasmus per il corso di laurea magistrale in Economia presso l'Università degli Studi Federico II.

L'incidente stradale è avvenuto attorno alle 2,15 di notte. Lisa stava percorrendo la strada a bordo di una bici a noleggio, di quelle rosse a pedalata assistita. Via Foria, a quell'ora, era probabilmente poco trafficata. Sulla dinamica di quanto avvenuto sono in corso le indagini della Polizia Locale di Napoli, Unità Operativa Chiaia e Infortunistica Stradale, che ha acquisito le immagini delle telecamere della zona. L'impatto è avvenuto in piazza Cavour, di fronte all'Istituto Antonio Casanova, a pochi passi dall'incrocio con via Foria.

Luca Simeone: "Fiaccolata per ricordare Lisa"

La morte della giovane tedesca ha scosso tutta la comunità di Napoli. Luca Simeone, direttore del Napoli Bike Festival, che da anni promuove l'uso della bicicletta a Napoli, ha annunciato che sarà organizzata una fiaccolata in via Foria per ricordare Lisa. Proprio nella stessa strada, a gennaio, è stata investita ed è morta, dopo il ricovero, una signora.

"Faremo una fiaccolata per ricordare Lisa – dice Simeone a Fanpage.it – e deporremo una bici bianca sul luogo in cui è morta, il giorno non è stato ancora deciso, perché vogliamo rispettare in queste ore il dolore dei familiari e poi ci sono tutte le pratiche burocratiche legate ai rimpatrio della salma. Inoltre, tramite il Goethe Institut, stiamo cercando di sentire i familiari per esprimere loro il nostro cordoglio".