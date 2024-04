video suggerito

Napoli, morta ragazza tedesca 27enne: investita e uccisa in bici da camion Asìa in piazza Cavour Incidente stradale in piazza Cavour alle 2,15. La ragazza è morta all'Ospedale del Mare questa mattina.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Investita e uccisa da un camion dei rifiuti dell'Asìa mentre era in bici in piazza Cavour. Morta una ragazza tedesca di 27 anni a Napoli. Il violento incidente stradale è avvenuto questa notte, attorno alle ore 2,15 di lunedì 22 aprile 2024. Ancora da chiarire la dinamica della vicenda. Secondo le prime ricostruzioni, la giovane, si ipotizza una turista o una studentessa, era alla guida di una bicicletta a noleggio, di quelle rosse, quando è stata investita da un mezzo Asìa nella piazza del centro storico di Napoli.

Trasferita all'Ospedale del Mare, è deceduta stamattina

La ragazza è stata subito soccorsa. Sul posto è arrivata l'ambulanza del 118, che ha trasportato d'urgenza la vittima in ospedale in codice rosso. La ferita è stata portata prima all'Ospedale Vecchio Pellegrini della Pignasecca, per le prime cure mediche del caso. Poi, vista la gravità delle sue condizioni, è stata trasferita all'Ospedale del Mare, dove è stata dichiarata morta questa mattina alle ore 10,40.

La ragazza era in bici, investita da camion Asìa

Le indagini sono affidate all'Unità Operativa Chiaia della Polizia Locale, guidata dal Comandante Bruno Capuano. Sul posto, infatti, è intervenuto il Cot, la pattuglia mobile della Polizia Locale che ogni unità mette a disposizione della centrale operativa per le ronde notturne. Sono in corso le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. Al momento non è chiaro se la ragazza fosse una turista o una studentessa. Gli agenti della Polizia Locale stanno acquisendo gli elementi utili a chiarire l'accaduto. Non è escluso che possano essere acquisiti eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona oltre a ricercare eventuali testimonianze.