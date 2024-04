video suggerito

Rosa Apicella investita e uccisa in strada, il camion fugge via: caccia al pirata La donna 69enne stava attraversando la strada a Pregiato, frazione di Cava de' Tirreni, quando è stata investita e uccisa.

A cura di Pierluigi Frattasi

È morta travolta da un camion mentre attraversava la strada Rosa Apicella, 69anni, originaria di San Giuseppe al Pennino, in provincia di Salerno. L'incidente stradale è avvenuto la mattina di sabato 13 aprile, a Cava de' Tirreni. Il conducente del mezzo, dopo l'investimento, non si è fermato per soccorrere la ferita, ma ha proseguito la sua corsa, facendo perdere le sue tracce. Le forze dell'ordine lo stanno cercando attivamente su tutto il territorio. Non è escluso che possano essere acquisite anche le immagini delle telecamere presenti nella zona, per cercare di rintracciare il camion, oltre alla raccolta di eventuali testimonianze che possano essere utilizzate per ricostruire non solo la dinamica dell'incidente, ma anche il tragitto seguito dal camion.

L'incidente a Cava de' Tirreni

L'incidente stradale è avvenuto in via Aniello Salzano, nella frazione cavese di Pregiato, attorno alle ore 10,00 del mattino, lungo la strada che porta verso l’Istituto Comprensivo Statale "San Nicola". Sul posto sono arrivati subito i soccorso, con l'ambulanza del 118 che ha trasportato la donna presso l'Ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno, dove purtroppo è deceduta poco dopo a causa delle ferite riportate nell'impatto.

Le indagini per trovare il conducente

Ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto. Sulla vicenda indagano gli agenti della polizia municipale e i carabinieri della locale tenenza sotto il coordinamento della procura di Nocera Inferiore. La donna, secondo le prime ricostruzioni, stava attraversando la strada, quando sarebbe stata investita dal mezzo pesante che sopraggiungeva. Dopo l'impatto il conducente non si è fermato, ma ha proseguito la sua corsa come se nulla fosse. La salma è stata poi sequestrata dalla magistratura, mentre si cerca l'investitore che è andato via senza curarsi della ferita in strada.

Il sindaco di Cava: "Grande dolore"

Il sindaco di Cava de' Tirreni, Vincenzo Servalli, ha commentato:

Esprimo, a nome mia personale, interpretando il pensiero dei nostri concittadini, le miei più sentite condoglianze alla famiglia della signora Rosa Apicella, morta nel tragico incidente di ieri mattina. La dinamica dei fatti è in corso di accertamento anche attraverso l’ausilio delle telecamere presenti nella zona e, nel pomeriggio, saranno sentiti i testimoni presenti. Rinnovo il mio cordoglio alla famiglia ed agli amici della signora Rosa.