Si capovolge con la minicar 50 a viale Virgilio, ragazzino ferito a Posillipo Incidente stradale a Viale Virgilio. Sul posto un'ambulanza del 118 che ha prestato soccorso al ragazzino.

A cura di Pierluigi Frattasi

Foto Fanpage.it

Si capovolge con la minicar 50 a viale Virgilio, a poca distanza dal Parco Virgiliano. Ferito un ragazzino a Posillipo, che era alla guida dell'automobilina. L'incidente stradale è avvenuto attorno alle ore 18,00 di oggi, a quanto apprende Fanpage.it. Ancora da ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto è arrivata un'autoambulanza del 118, che ha prestato le prime cure mediche del caso al ragazzino.

Le minicar sono molto frequenti a Posillipo, quartiere collinare e panoramico di Napoli. Si tratta di automobiline, spesso a trazione elettrica, molto in voga tra i giovanissimi, che secondo il Codice della Strada è assimilato ad un ciclomotore, pur avendo quattro ruote e può essere guidato con la patente AM, anche conosciuta come il "patentino" a partire da 14 anni.