Incidente alla Riviera di Chiaia, militare americano gravemente ferito: ricoverato al Cardarelli L’incidente alla Riviera di Chiaia nella notte. Militare statunitense ricoverato all’Ospedale Cardarelli in prognosi riservata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Incidente stradale alla Riviera di Chiaia di Napoli, nel violento impatto resta gravemente ferito un militare americano, appartenente ai Servizi della Marina Militare Americana N.C.I.S., attualmente ancora in corso di identificazione. L'impatto è avvenuto a poca distanza dal Consolato degli Stati Uniti d'America. La vittima è stata prontamente soccorsa dall'ambulanza del 118. Il personale medico sanitario, a quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate, ha poi trasportato in codice rosso il ferito presso l'Ospedale Antonio Cardarelli di Napoli, dove è attualmente ricoverata in prognosi riservata.

Violento incidente stradale alla Riviera di Chiaia, ferito militare Usa

Ancora da ricostruire la dinamica dell'accaduto. Sul posto sono subito arrivati gli agenti della Polizia Locale di Napoli, reparto infortunistica stradale, guidati dal Comandante Colonnello Joselito Orlando e dal Capitano Gaetano Amodio, che stanno conducendo le indagini. Secondo le prime ricostruzioni, l'incidente stradale è avvenuto attorno alle ore 3,30 di questa notte, domenica 14 aprile 2024, all'altezza del civico 185 della Riviera di Chiaia.

Le indagini della Polizia Locale di Napoli

Il militare americano viaggiava da solo a bordo di uno Scooter 50 Peugeot, quando, per motivi ancora da chiarire, si sarebbe scontrato con un'auto Audi in sosta a pettine lato sinistro della carreggiata. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che il Militare Americano, solo a bordo del ciclomotore, percorresse la Riviera di Chiaia con direzione da San Pasquale verso Piedigrotta. Giunto all'altezza del Commissariato della Polizia di Stato San Ferdinando avrebbe impattato il posteriore dell'Audi in sosta per poi rovinare al suolo. Il Militare è ricoverato, in Prognosi riservata, all'AORN Cardarelli di Napoli. I due veicoli sono stati sequestrati. Sono stati chiesti accertamenti sui liquidi biologici del cittadino americano. Sono in corso indagini in merito.