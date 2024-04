La 31enne che ha investito e ucciso i due carabinieri a Campagna era positiva a cocaina e alcol

video suggerito

A cura di Pierluigi Frattasi

Il luogo dell'incidente

Positiva all'alcol e alla cocaina la donna di 31 anni che nella notte tra sabato 6 e domenica 7 aprile, ha speronato con un Suv e ucciso i due carabinieri Francesco Pastore e Francesco Ferraro, a Campagna, in provincia di Salerno. La donna che era alla guida della vettura di grossa cilindrata, una Range Rover, con a bordo anche una ragazzi di 18 anni, sarebbe risultata positiva ai primi test per alcol e droga eseguiti dalle forze dell'ordine, come riporta l'Ansa. Ma l'esito dell'esame deve essere confermato da un controesame. Le indagini sono affidate alla Polizia Stradale di Salerno. Al momento, a quanto apprende Fanpage.it, l'esito della positività non è confermato, in quanto bisognerà aspettare il test tossicologico di secondo livello. Sulla vicenda la Procura della Repubblica di Salerno ha chiesto il massimo riserbo.

La 31enne alla guida del Suv positiva a droga e alcol

Secondo i primi test preliminari effettuati, la donna 31enne che era alla guida del Suv bianco sarebbe risultata positiva all'alcoltest e non negativa alla cocaina. Ma la positività dovrà essere confermata comunque da un controesame. Saranno, quindi, ulteriori esami tossicologici a stabilire con certezza se la donna fosse o meno sotto l'effetto di stupefacenti e alcolici. La 31enne alla guida del Suv che nella notte di sabato è andata a scontrarsi contro l'auto dei Carabinieri sulla quale viaggiavano il maresciallo Francesco Pastore, di 25 anni, e l'appuntato scelto Francesco Ferraro, di 27 anni, entrambi morti nell'incidente. Ferito anche un terzo carabiniere. Le indagini sono affidate alla polizia stradale della sottosezione di Eboli.

Le vittime, Francesco Pastore e Francesco Ferraro

La dinamica dell'incidente

I feretri dei due carabinieri deceduti, avvolti nel Tricolore, sono stati trasportati in Puglia, regione di cui erano originari, ieri sera. Oggi è stata allestita la camera ardente e domani si terranno i funerali. L'incidente è avvenuto a Campagna, nella Piana del Sele, sulla Statale 91, poco prima di mezzanotte di sabato 6 aprile 2024, quando la gazzella sulla quale viaggiavano i due carabinieri, che erano impegnati in un servizio di perlustrazione del territorio, e una Range Rover si sono scontrate per cause in corso si accertamento. Un terzo carabiniere, anche lui pugliese, originario di Terlizzi, in provincia di Bari, è rimasto ferito ed è ricoverato all'ospedale di Eboli. Alla guida della Range Rover c'era una 31, anche lei rimasta ferita. La donna è stata sottoposta ai test per alcol e droga. Insieme a lei viaggiava una ragazza di 18 anni. Ferito anche il conducente 75enne di una terza auto.