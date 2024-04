Ultimo saluto tra le lacrime per Ferraro e Pastore, carabinieri morti in incidente: oggi i funerali

video suggerito

Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Le vittime, Francesco Pastore e Francesco Ferraro

Dolore e commozione a Campagna per la morte dei due carabinieri Francesco Ferraro, 27 anni, e Francesco Pastore, 25 anni, vittime di un tragico incidente stradale avvenut0 nella notte tra il 6 e il 7 aprile scorsi nel comune del Salernitano. I due militari dell'Arma erano a bordo di una Gazzella, investita da un Suv guidato da una donna di 31 anni. Ieri la comunità di Campagna si è stretta attorno ai due carabinieri deceduti nell'espletamento del loro servizio. Tutte le autorità hanno voluto tributare l'ultimo commosso saluto ai due carabinieri, entrambi originari della Puglia. I feretri sono stati accolti dalla folla radunata nei pressi della stazione carabinieri di Campagna, alla presenza dei familiari dei due carabinieri, del comandante provinciale Filippo Melchiorre e del sindaco Biagio Luongo.

I feretri avvolti nel Tricolore

Nel pomeriggio di ieri, le due salme sono state rilasciate dalla Procura. Oggi, a Montesano Salentino, in provincia di Lecce, attorno alle ore 10,00, si terranno i funerali di Francesco Ferraro, appuntato scelto. Il feretro del carabiniere 27enne, avvolto nel Tricolore, è arrivato nel comune leccese a tarda serata, accolto dagli applausi commossi dei cittadini del piccolo centro del Capo di Leuca. Tra loro c'erano anche i genitori del militare, Antonio e Paola, ed i fratelli Gigi, Michele e Alessandro, oltre a rappresentanti delle autorità civili e militari. Nell'incidente, è deceduto anche il maresciallo Francesco Pastore, di 25 anni, anche lui pugliese di Manfredonia, in provincia di Foggia, e vicecomandante della stazione di Campagna. I feriti sono in tutto quattro.

Il luogo dell'incidente

Le indagini sull'incidente

L'incidente è avvenuto a Campagna, nella Piana del Sele, sulla Statale 91, poco prima di mezzanotte, dove l'auto dei militari, che erano impegnati in un servizio di perlustrazione del territorio, e una Range Rover si sono scontrate per cause in corso si accertamento. Un terzo carabiniere, anche lui pugliese, originario di Terlizzi, in provincia di Bari, è rimasto ferito ed è ricoverato all'ospedale di Eboli. Alla guida della Range Rover c'era una 31, anche lei rimasta ferita. La donna è stata sottoposta ai test per alcol e droga. Insieme a lei viaggiava una ragazza di 18 anni. Ferito anche il conducente 75enne di una terza auto.

Meloni: "Profondo cordoglio"

La Premier Giorgia Meloni sui social ha espresso

"profondo cordoglio per la tragica scomparsa di due carabinieri in un incidente stradale a Campagna, in provincia di Salerno. Le nostre più sentite condoglianze alle famiglie, ai colleghi e la nostra vicinanza alle persone rimaste ferite".