video suggerito

Funerali di Maurizio Di Massa, papà di 27 anni morto in un incidente a Ischia, si celebrano domani a Barano I funerali si terranno venerdì pomeriggio, 4 ottobre 2024, alle ore 16,00, presso la Sala del Regno dei Testimoni di Geova a Barano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

58 CONDIVISIONI condividi chiudi

Maurizio Di Massa, la vittima

Si celebreranno domani pomeriggio a Ischia i funerali di Maurizio Di Massa, il 27enne vittima di un incidente stradale il 26 settembre scorso. L'isola verde è in lutto per la scomparsa prematura del giovane papà, morto a seguito dello scontro tra il suo Porter Piaggio ed un bus dell’Eav, in via Michele Mazzella ad Ischia. L'impatto fu molto violento. Il ragazzo, impiegato presso una azienda che si occupa di vendita di frutta e verdura all'ingrosso e al dettaglio, fu trasportato d'urgenza all'ospedale “Rizzoli” di Lacco Ameno. Ma è deceduto a seguito delle ferite riportate.

Striscione sul luogo dell'incidente: "Non dimenticheremo il tuo sorriso"

Le esequie si svolgeranno venerdì pomeriggio, 4 ottobre 2024, alle ore 16,00, presso la Sala del Regno dei Testimoni di Geova a Barano. La camera ardente sarà aperta a partire dalle ore 14,00. La salma è stata restituita ai familiari per il rito funebre, dopo gli esami autoptici di rito. La morte di Michele ha scosso tutta la comunità ischitana, dove il ragazzo era amato e benvoluto. Negli scorsi giorni, amici e familiari hanno esposto uno striscione sul luogo dell'incidente per ricordare la giovane vittima della tragedia. "Il tuo sorriso non lo scorderemo mai! Ciao Maurizio".

Tantissimi i messaggi di cordoglio che stanno arrivando in queste ore alla famiglia per la terribile e prematura perdita. "Voglio pensare che sei tra gli angeli – si legge in uno dei messaggi sui social – Ne hai donati di sorrisi. Si apre Fb ed è pieno di te, hai strappato a tutti il cuore ma nonostante ciò faccia terribilmente male a tutti noi rimasti qui, questo deve farti onore, perché ti sei fatto amare e voler bene da tutti".