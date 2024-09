video suggerito

Ischia, incidente frontale tra un autobus Eav e un furgone: sei feriti, uno è grave

A cura di Valerio Papadia

Grave incidente stradale con sei feriti, questa mattina, giovedì 26 settembre, sull'isola di Ischia: per cause che sono ancora in corso di accertamento, in zona Pilastri, un autobus dell'Eav e un furgone Piaggio si sono scontrati in via Michele Mazzella, in zona Pilastri, lungo le strade che da Ischia Porto conducono a Barano.

Molto violento l'impatto, a causa del quale la cabina del furgone si è accartocciata e il conducente è rimasto incastrato tra le lamiere; è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per liberarlo. Proprio l'autista del furgone, un uomo di circa 20 anni, ha riportato le conseguenze più serie: soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Rizzoli, dove versa in gravi condizioni di salute; l'uomo è stato sottoposto anche a un intervento chirurgico.

Nell'incidente frontale sono rimaste ferite anche cinque persone che si trovavano sul bus, tra cui l'autista e un turista francese, anche loro trasportati al nosocomio isolano; le loro condizioni non destano preoccupazioni. Oltre a vigili del fuoco e sanitari, sul posto sono intervenute anche le forze dell'ordine, che hanno effettuato tutti i rilievi necessari a determinare la precisa dinamica dell'incidente; da una prima ricostruzione, sarebbe stato il furgone a invadere la corsia di marcia opposta, scontrandosi così frontalmente con l'autobus.