Domani i funerali di Vincenzo Massaro e Alessia Marino, i fidanzati morti nell’incidente in autostrada Il 3 ottobre l’ultimo saluto alla giovane coppia, deceduta la notte del 28 settebre; le esequie a Cesa e a Succivo, i comuni dove vivevano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

Sono stati fissati per domani pomeriggio, 3 ottobre, i funerali di Alessia Marino e Vincenzo Massaro, i due fidanzati di 26 anni morti in un tragico incidente stradale sull'autostrada A1 nella notte del 28 settembre, quando la loro automobile è uscita di strada ed è stata centrata da un altro veicolo di passaggio. Le esequie di Vincenzo Massaro si terranno nella chiesa di San Cesario a Cesa (Caserta), mentre quelle di Alessia Marino nella chiesa della Trasfigurazione di Succivo (Napoli).

I due giovani erano entrambi originari di Cesa; la ragazza, mamma di due figli piccoli, si era da qualche tempo trasferita nel comune del Napoletano. L'incidente è avvenuto poco prima delle 4 del 28 settembre, nel territorio di Casoria, in provincia di Napoli. I sindaci di Cesa e di Succivo, Enzo Guida e Salvatore Papa, avevano espresso a nome dell'amministrazione comunale e della cittadinanza parole di cordoglio per le due vittime e vicinanza ai familiari.

Le indagini sono affidate alla Polizia Stradale della sottosezione Napoli Nord. Secondo le ricostruzioni Massaro, alla guida della Fiat 500, avrebbe perso il controllo della vettura e sarebbe andato a sbattere prima contro il newjersey centrale e poi sul guard rail di sinistra; l'automobile sarebbe rimbalzata al centro della carreggiata e sarebbe stata centrata da una Ford Mondeo. I sanitari del 118 non avevano potuto fare altro che constatare il decesso della coppia. Prima dell'autorizzazione per i funerali i corpi dei due fidanzati sono stati sottoposti ad autopsia. Il guidatore dell'altro veicolo, un 61enne di Castel Morrone (Caserta), è indagato per omicidio stradale.